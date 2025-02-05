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Apple випустила застосунок Invites для створення запрошень на події

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Apple випустила застосунок Invites для створення запрошень на події
Застосунок інтегрований із сервісами «Карти» та «Погода»
фото: Apple

Щоб створювати запрошення, потрібна підписка на iCloud+

Компанія Apple представила застосунок Invites, що дає змогу користувачам iPhone створювати запрошення на різноманітні події. Про це повідомляє TechCrunch.

Застосунок Invites доступний безкоштовно в App Store для всіх моделей iPhone з операційною системою iOS 18 або новішої версії. Доступ до програми можна також отримати онлайн за адресою icloud.com/invites.

Щоб створювати запрошення, користувачеві необхідна підписка на iCloud+. Проте відповісти на запрошення може кожен, незалежно від того, чи є у нього обліковий запис Apple або пристрій Apple.

Організатори можуть переглядати свої події та керувати ними, ділитися запрошеннями за посиланням і переглядати відповіді.

Створюючи запрошення у застосунку, користувачі можуть вибрати фотографію з галереї смартфона або з бібліотеки програми. Застосунок інтегрований із сервісами «Карти» та «Погода», тому запрошені зможуть обирати маршрути до місця події та ознайомлюватися з прогнозом погоди на цей день.

Для створення оригінальних зображень для запрошень користувачі можуть використовувати Apple Image Playground, а шрифтів – Apple Intelligence.

Учасники події можуть додавати фотографії та відео до спеціального спільного альбому у кожному запрошенні, щоб зберегти спогади про подію. Функція спільного списку відтворення дає змогу підписникам Apple Music створювати саундтрек для події, до якого гості можуть отримати доступ безпосередньо з запрошення.

«Завдяки Apple Invites подія оживає з моменту створення запрошення, і користувачі можуть ділитися незабутніми спогадами навіть після того, як вони зібралися разом», – зазначив директор Apple з маркетингу продуктів для програм та iCloud Брент Чіу-Ватсон.

Застосунок Invites схожий на безкоштовний застосунок для запрошень Partiful, який був визнаний найкращим у Google Play 2024 року.

Після офіційного анонсу Invites розробник Partiful публічно натякнув, що Apple порушила власні вказівки App Store, випустивши свій новий застосунок. Він поділився у соцмережі X скриншотом правила 4.1, яке стосується імітаторів програм.

Крім Partiful, застосунок Invites конкуруватиме з низкою стартапів і популярних сервісів для запрошень, зокрема Posh, evite, Paperless Post та Sendo Invitations.

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Теги: Apple застосунок соцмережі

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