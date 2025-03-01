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Власний бізнес у Польщі: українські переселенці найактивніші у трьох сферах

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Власний бізнес у Польщі: українські переселенці найактивніші у трьох сферах
Українці дедалі частіше переходять від найманої праці до ведення власного бізнесу
фото: Уніан

У 2024 році українці відкрили 12% усіх ФОП у Польщі, а серед іноземців їхня частка склала 84%

Українці продовжують активно розвивати підприємництво в Польщі. За останні три роки вони зареєстрували 77,7 тисяч фізичних осіб-підприємців (ФОП), що становить 9% від усіх нових бізнесів у країні. Також було створено 11,3 тис. компаній із українським капіталом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням  на аналітичний центр Gremi Personal.

Зазначається, що у 2024 році українці відкрили 12% усіх ФОП у Польщі, а серед іноземців їхня частка склала 84%.

Власний бізнес у Польщі: українські переселенці найактивніші у трьох сферах фото 1

Найбільш затребуваними галузями серед українських підприємців є будівництво (23%), інформаційні та комунікаційні технології (18%), а також сфера послуг (13%). У секторі послуг 82% підприємств працюють у сфері перукарських і косметичних послуг. Загалом, з 2022 по 2024 рік кількість українських підприємств у Польщі щорічно зростала в середньому на 34%.

Власний бізнес у Польщі: українські переселенці найактивніші у трьох сферах фото 2

Водночас польські компанії менш активно реєструються в Україні. Станом на лютий 2024 року в країні налічувалося лише 3635 польських підприємств — це у 21 раз менше, ніж українських ФОП у Польщі. Найбільше польських компаній працює у сфері торгівлі (31%) та переробної промисловості (17%). Половина з них зареєстровані у Львівській області та Києві.

За словами представника аналітичного центру Gremi Personal Юрія Григоренка, українці дедалі частіше переходять від найманої праці до ведення власного бізнесу. Це пояснюється не лише обмеженнями ринку праці, а й бажанням ефективно застосовувати свої навички та досвід.

Польські компанії також все більше відкриті до співпраці з українськими підприємцями, особливо у сферах будівництва, логістики та промисловості. Водночас бюрократичні перепони та пошук надійних партнерів залишаються викликами для бізнесу.

Польський бізнес виявляє інтерес до відкриття компаній в Україні, особливо в регіонах, що межують із Польщею. Найперспективніші напрями для інвестицій — будівництво, виробництво та HoReCa. Втім, безпекові ризики залишаються ключовим фактором у прийнятті рішень.

Як показує дослідження Форуму відповідального розвитку, імміграція після 2014 року суттєво вплинула на економіку Польщі: без неї ВВП країни у 2023 році був би на 2,3% нижчим. Очікується, що до 2050 року міграція сприятиме зростанню економіки на 12,5%.

Раніше ми писали, що кожен п'ятий американець зараз купує більше товарів, ніж зазвичай. Все через занепокоєння з приводу введених президентом Дональдом Трампом мит. На питання про вплив запланованих Трампом мит на їх великі закупівлі 22% опитаних заявили, що мита мали великий вплив, а 30% – що вплинуть, але вони поки не знають, наскільки сильний. Про це інформує «Главком» із посиланням на Reuters.

«Дослідники S&P Global підрахували, що нові тарифи можуть спровокувати зростання інфляції до 0,7%, якщо тарифи залишаться чинними до 2025 року», – каже Джон Іган, керівник відділу кредитних карток, страхування та особистих фінансів.

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Теги: Польща переселенці бізнес будівництво українці технології страхування

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