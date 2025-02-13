Безпілотні таксі від Google вперше з'являться за межами США

Безпілотні таксі від Google цього року підкорюватимуть Японію

Google планує в 2025 році вперше запустити свої безпілотні пасажирські таксі Waymo за межами США. Першим зарубіжним ринком компанії стане Японія. Про це заявив генеральний директор корпорації Сундар Пічаї на Всесвітньому урядовому саміті у Дубаї.

«У 2025 році ми плануємо розширити систему на 10 нових міст і вперше ми запустимо пілотний проєкт за кордоном у Японії», – сказав він.

Сервіс безпілотних таксі Waymo на даний момент доступний лише в трьох містах США – Сан-Франциско, Лос-Анджелесі та Фінікс. Як зазначив гендиректор Google, в цілому їх автономні таксі проїхали вже 53 млн км, тільки за минулий рік користувачі здійснили близько 4 млн поїздок без водія. При цьому, за словами Пічаї, кількість аварій, що призвели до травм, на 78% менше, ніж у випадках зі звичайними сервісами таксі.

Корпорація планує масштабувати свою присутність зі зростанням довіри до безпілотних таксі і розраховує прийти до інших країн світу, які зможуть забезпечити правові умови для поїздок автономних автомобілів.

Нагадаємо, штучний інтелект зможе допомагати людині практично у всіх сферах життєдіяльності за два-чотири роки, заявив генеральний директор Google Сундар Пічаї на саміті в Парижі.