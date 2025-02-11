Кількість безробітних IT-фахівців у США сягла рекорду – WSJ

Число безробітних IT-фахівців у США зросла до 152 тисяч осіб

Рівень безробіття в американському ІТ-секторі з грудня 2024 року зріс з 3,9 до 5,7%. Про це пише The Wall Street Journal. В абсолютних цифрах це означає, що на даний момент в активному пошуку нового робочого місця перебуває 152 тисячі фахівців різних профілів, хоча ще два місяці тому ця цифра становила 98 000.

При цьому рівень безробіття в ІТ вперше за довгий час перевищує загальнонаціональний показник, що на даний момент дорівнює 4%.

Однією з основних причин зростання безробіття в секторі називають підвищення рівня автоматизації в IT-компаніях і як наслідок скорочення штату.

«За словами Віктора Янулайтіса, виконавчого директора Janco Associates, втрату робочих місць у сфері технологій частково можна пояснити впливом ШІ. Поява генеративного ШІ спричинила величезні витрати технічних гігантів на інфраструктуру ШІ, але не обов’язково означає появу нових робочих місць», йдеться у статті.

Так, технологічний індекс Nasdaq за 2024 додав майже 30% капіталізації, з 14 765 пунктів до 19 280 пунктів на друге січня 2024 і 2025 відповідно. При цьому основна частина цього зростання – хайп навколо генеративних нейромереж та мовних моделей, витрати на інфраструктуру, дата-центри та стрімке зростання вартості компанії Nvidia.

Також відбуваються активні скорочення віддалених співробітників через часткове або повне повернення команд у фізичні офіси і ті фахівці, які кілька років тому повірили в нову реальність ринку праці IT і виїхали з регіону фізичної локації компанії, на даний момент опинилися у вразливому становищі.

Свій вплив має і масове впровадження технологій штучного інтелекту на робочих місцях. Основна мета керівників компаній та підрозділів – скорочення витрат, а заміна частини співробітників та передача їх функцій сучасним нейромережам – найбільш очевидний шлях. Найбільший удар, як не дивно, отримали вакансії не офіс-менеджерів або інших управлінців, які зазвичай потрапляють під скорочення в першу чергу, щойно роботодавець починає замислюватися про оптимізацію та скорочення витрат, а вакансії розробників програмного забезпечення.

«Замість того, щоб наймати нових працівників для завдань, які можна легше автоматизувати, деякі компанії дозволяють штучному інтелекту взяти на себе цю роботу – і отримують потенційну економію», – пишуть журналісти.

За даними Inndeed, у галузі розробки програмного забезпечення, порівняно з минулим роком, спостерігається скорочення вакансій на 8,5%, і все це на тлі постковідних масових звільнень. Тобто вже кілька років ринок праці для девелоперів знаходиться у «червоній» зоні. Про продовження скорочень своїх штатів заявляють і великі роботодавці із великої трійки.

Найбільш безпечними та стабільними зараз є вакансії, які потребують безпосередньої фізичної присутності та кваліфікації. Як тільки мова заходить про те, що вашу роботу можна повністю або частково виконувати віддалено, або ж ви не можете змагатися як знання з сучасними нейромережами – ви потрапляєте до зони ризику.

Крім того великі компанії почали скорочувати витрати на цей рік, констатує Янулайтіс. Багато із них скоротили бюджети на основі того, як виглядала економіка під час фіскального планування минулого року.

«Звільнення також тривають у деяких великих технологічних компаніях. Минулого місяця Meta Platforms заявила, що скоротить 5% своєї робочої сили через скорочення робочих місць у США на основі продуктивності, а в середу гігант корпоративного програмного забезпечення Workday заявив, що скоротить близько 8,5% своєї робочої сили», – йдеться у матеріалі.