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Американська компанія створить «армію» із 100 тис. людиноподібних роботів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Американська компанія створить «армію» із 100 тис. людиноподібних роботів
Figure AI побудує 100 тис. роботів-гуманоїдів
фото: interestingengineering.com

Американська компанія оприлюднила план щодо створення 100-тисячної армії гуманоїдних роботів для протидії Китаю

Компанія Figure AI оголосила про підписання контракту із неназваним великим комерційним замовником. За умовами угоди, Figure AI побудує 100 тис. людиноподібних роботів протягом наступних чотирьох років. Про це пише Interesting Engineering.

Хоча деталі нового клієнта залишаються в таємниці, генеральний директор Бретт Едкок стверджує, що це «одна з найбільших компаній США», що відразу викликало припущення, що це може бути велика торгова мережа або технологічне підприємство зі значною потребою в робочій силі. Також припускається що така «армія» новітніх роботів допоможе перемогти у торговій війні із Китаєм

Бретт Едкок наголосив на важливості налагодження гарних стосунків із великими клієнтами, а не розподілення зусиль компанії на багатьох менших клієнтів. «Це дає нам потенціал для доставки великих обсягів, що сприятиме зниженню витрат і збору даних штучного інтелекту. Ми вважаємо, що між обома клієнтами є шлях до 100 тис. роботів протягом наступних чотирьох років», – прокоментував Бретт Едкок 

Першим публічно названим клієнтом компанії став автомобільний гігант BMW, який підписав контракт наприкінці 2024 року. Роботи Figure AI вже розпочали роботу на його заводах.

Взагалі Figure AI виділяється серед інших швидкістю впровадження своїх продуктів. Компанія випустила першого гуманоїда Figure 01 лише через 31 місяць після заснування фірми. А його покращена модель Figure 02 стане ідеальним помічником у домашньому господарстві.

Роботи Figure AI оснащені мікрофонами та динаміками для голосової взаємодії, а завдяки великій мовній моделі компанії OpenAI вони можуть вести з користувачем та членами родини діалог природною мовою.

Figure 02 отримав елегантний дизайн, що поєднує тканинну оббивку та металеві елементи. Конструкція забезпечує широкий діапазон рухів, маніпулятори оснащені 16 ступенями свободи. 

Раніше дослідницька група Каліфорнійського університету Сан-Дієго розробила систему штучного інтелекту ExBody2 для навчання роботів. Вона дозволяє машинам точно відтворювати різні людські рухи і навіть танцювати. 

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Теги: штучний інтелект армія наука бізнес інвестиції технології навчання робототехніка

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