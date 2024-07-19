Bloomberg: США готують пристрої, які глушитимуть супутники РФ та Китаю

Пентагон вже провів перші випробування системи на початку цього року

Нова технологія не знищує супутники, а лише тимчасово виводить їх з ладу

США планують розгорнути нову наземну систему глушіння для того, щоб перешкоджати китайським і російським супутникам передавати інформацію про американські війська. Про це пише Bloomberg з посиланням на коментар Космічних сил США.

Пентагон протестував систему на початку року у двох місцях, контроль здійснювався з третьої локації. Система призначена для протидії супутниковому зв’язку супротивника.

Пентагон наголошує, що ця технологія є оборонною і вузькоспрямованою, на відміну від російської протисупутникової ядерної зброї. Ця зброя не знищує супутники, а лише тимчасово виводить їх з ладу, тож США позиціюють її як «відповідальну» технологію, яка запобігає утворенню космічного сміття.

Загалом передбачається створити мережу з 24 дистанційних модульних терміналів. Перші 11 з них планують розгорнути протягом наступних кількох місяців, але інформація про місця їхньої дислокації не розголошується. Решта можуть бути встановлені до 31 грудня.

Ці пристрої для захисту американських військ від супутникового стеження навмисно створено невеликими та мобільними. Крім того, у конструкції були використані готові комерційні компоненти, що дозволило зробити термінали недорогими засобами, які можуть бути розгорнуті у будь-яких польових умовах.

Нагадаємо, Росія запустила ще один космічний корабель із протисупутниковими можливостями, який називають супутником-убивцею в навколоземному просторі.

До слова, російський супутник «Ресурс-П1» вийшов із ладу та розпався на понад 100 уламків, які можна відстежити.