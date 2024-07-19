Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Bloomberg: США готують пристрої, які глушитимуть супутники РФ та Китаю

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Bloomberg: США готують пристрої, які глушитимуть супутники РФ та Китаю
Пентагон вже провів перші випробування системи на початку цього року
фото: U.S. Space Force

Нова технологія не знищує супутники, а лише тимчасово виводить їх з ладу

США планують розгорнути нову наземну систему глушіння для того, щоб перешкоджати китайським і російським супутникам передавати інформацію про американські війська. Про це пише Bloomberg з посиланням на коментар Космічних сил США.

Пентагон протестував систему на початку року у двох місцях, контроль здійснювався з третьої локації. Система призначена для протидії супутниковому зв’язку супротивника.

Пентагон наголошує, що ця технологія є оборонною і вузькоспрямованою, на відміну від російської протисупутникової ядерної зброї. Ця зброя не знищує супутники, а лише тимчасово виводить їх з ладу, тож США позиціюють її як «відповідальну» технологію, яка запобігає утворенню космічного сміття.

Загалом передбачається створити мережу з 24 дистанційних модульних терміналів. Перші 11 з них планують розгорнути протягом наступних кількох місяців, але інформація про місця їхньої дислокації не розголошується. Решта можуть бути встановлені до 31 грудня.

Ці пристрої для захисту американських військ від супутникового стеження навмисно створено невеликими та мобільними. Крім того, у конструкції були використані готові комерційні компоненти, що дозволило зробити термінали недорогими засобами, які можуть бути розгорнуті у будь-яких польових умовах.

Нагадаємо, Росія запустила ще один космічний корабель із протисупутниковими можливостями, який називають супутником-убивцею в навколоземному просторі.

До слова, російський супутник «Ресурс-П1» вийшов із ладу та розпався на понад 100 уламків, які можна відстежити.

Читайте також: Китай запустив у космос чотири супутники: для чого вони призначені
Теги: озброєння США зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Представник Пентагону наголосив, що цілі для атаки Україна обирає самостійно
Пентагон відреагував на звинувачення РФ в ударі по Севастополю
24 червня, 21:57
Після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена
Перший демократ публічно закликав Байдена вийти з президентських перегонів
2 липня, 20:45
Як актору вдалося виїхати за кордон наразі не відомо
Шоумен Руслан Ханумак під час війни виїхав з України до США
4 липня, 15:28
Відбулося 130 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2024 року
5 липня, 00:20
Відкриття в Україні заводу Rheinmetall з виробництва бронетехніки викликає глибоке занепокоєння в Росії
Росія планувала вбивство гендиректора компанії Rheinmetall – CNN
11 липня, 19:04
Нове командування, яке створюється у Вісбадені, Німеччина, підтримуватиме Україну в питаннях тренування, оснащення, логістики, а також координації відповідних фінансових зобов’язань
США назвали завдання представника НАТО в Україні
11 липня, 08:35
Трамп повинен офіційно прийняти висунення від партії у своєму зверненні в прайм-тайм у четвер
Республіканці висунули Трампа кандидатом в президенти США
15 липня, 22:51
Кум Путіна вирішив просувати «український слід» у справі про замах на Трампа
Медведчук написав Трампу про неймовірні можливості Зеленського
16 липня, 17:13
Постійне представництво Ірану при ООН відкинуло звинувачення у підготовці замаху на Трампа
Іран відреагував на звинувачення у підготовці до вбивства Трампа
17 липня, 06:59

Девайси

Bloomberg: США готують пристрої, які глушитимуть супутники РФ та Китаю
Bloomberg: США готують пристрої, які глушитимуть супутники РФ та Китаю
Через графіки відключень зарядні станції втратять ефективність за два роки
Через графіки відключень зарядні станції втратять ефективність за два роки
Reuters: Україна розробляє безпілотники на базі штучного інтелекту
Reuters: Україна розробляє безпілотники на базі штучного інтелекту
На «нулі» воюватимуть роботи – Міноборони
На «нулі» воюватимуть роботи – Міноборони
Наспівати мелодію і знайти пісню: YouTube Music запровадив нову функцію
Наспівати мелодію і знайти пісню: YouTube Music запровадив нову функцію
Нідерланди куплять мільйон ударних дронів для України
Нідерланди куплять мільйон ударних дронів для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Мобілізація чоловіків до 25 років: Міноборони зробило заяву
20K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
7921
Відключення світла в одній з областей скасовано
7039
Замах на Фаріон: поліція повідомила нові деталі
6798
Держінспекція назвала області-рекордсмени з порушень графіків відключень світла
6552
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Аварії в енергосистемі ускладнили передачу електроенергії з заходу в східні області країни
Сьогодні, 18:15
Голова Офісу Ради Європи в Україні зустрівся з керівництвом Національної асоціації адвокатів
Сьогодні, 14:08
Трамп йде на вибори президента США, Зеленський виступить в уряді Британії: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
Вибухи в Києві, Байден захворів на коронавірус: головне за ніч
Вчора, 06:34
Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
17 липня, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
16 липня, 15:30

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua