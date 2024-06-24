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Пентагон відреагував на звинувачення РФ в ударі по Севастополю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Пентагон відреагував на звинувачення РФ в ударі по Севастополю
Представник Пентагону наголосив, що цілі для атаки Україна обирає самостійно
фото з відкритих джерел

МЗС Росії заявило, що США нібито керували ударом ЗСУ ракетами Atacms по Севастополю

Україна приймає власні рішення щодо націлювання і проводить власні військові операції проти Російської Федерації. Про це заявив представник Пентагону майор Чарлі Дітц, пише Reuters.

Раніше МЗС Росії заявило, що США нібито керували ударом ЗСУ ракетами Atacms по Севастополю після якого постраждали й загинули цивільні особи. Російське міністерство назвало це «гібридною війною США» та оголосили Вашингтон учасником конфлікту, заявивши, що «спеціалісти зі Сполучених Штатів наводили зброю на цілі».

Дітц, наголосив, що будь-яка втрата життя цивільного населення є трагедією і це «безумовно, охоплює тисячі невинних українців, які були вбиті російськими військами з початку російської агресії».

Нагадаємо, у неділю, 23 червня, у кількох містах тимчасового окупованого Криму прогриміли гучні вибухи. Зокрема – у Севастополі. Так званий губернатор міста Михайло развожаєв поскаржився на атаку в Telegram.

Вибухи чули в районі Севастопольської та Козачої бухт, а також у Балаклаві та Інкермані. Повідомлялося, що російської ППО працювала в районі Євпаторії та Сак. Тим часом пропагандистські пабліки жаліються, що Крим буцімто атакували ракети Atacms, а в Севастополі спалахнула пожежа через нібито падіння уламків.

За останнім даними, які повідомляють росЗМІ, загальна кількість постраждалих під час удару ЗСУ по Севастополю склала 153 особи, четверо загинули.

До слова, Москва викликала посла США Лінн Трейсі у зв’язку з ракетним ударом по Севастополю в окупованому Криму 23 червня.

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Теги: США Пентагон росія Севастополь війна

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