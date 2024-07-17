Іран відреагував на звинувачення у підготовці до вбивства Трампа

МЗС Ірану зазначає, що країна вдається лише до «іранських і міжнародних судових процедур»

Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кані заперечив інформацію про те, що його країна готує вбивство колишнього президента США Дональда Трампа. Про це пише CNN.

Напередодні повідомлялося, що влада США отримала інформацію від розвідки про підготовку Ірану до вбивства Трампа, після чого Секретна служба посилила охорону навколо нього. Причиною могла бути помста за вбивство високопоставленого іранського генерала Касема Сулеймані, який помер у січні 2020 року за часів правління адміністрації Трампа.

Постійне представництво Ісламської Республіки Іран при ООН відкинуло звинувачення.

«Я чітко кажу, що ми вдамося до правових і судових процедур на внутрішньому і міжнародному рівнях, щоб притягнути до відповідальності вбивць генерала Сулеймані», – сказав Кані.

Відповідаючи на запитання, чи означає це відмову від застосування насильницьких заходів, Кані сказав: «Ми вдамося лише до іранських і міжнародних правових і судових процедур».

«Досі ми це робили, і це наше право, і, звичайно, ми будемо продовжувати це робити. І американці відкрито заявили про це, що вони вбили іранського воєначальника. Тому це наше природне право – слідкувати за цим питанням, і ті, кого звинувачують у цій справі, повинні постати перед справедливим судом», – додав очільник МЗС Ірану.

Сулеймані був архітектором регіональної військової діяльності Ірану і вважається національною іконою серед прихильників іранської теократії. Однак для США він був серйозним ворогом під час війни в Іраку, який допомагав озброювати бойовиків, що вбивали і калічили американських солдатів. США ліквідували Сулеймані за допомогою удару безпілотника в Іраку в січні 2020 року.

Нагадаємо, що під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом. Він отримав незначне поранення, але почувається добре.

До слова, після замаху на Дональда Трампа американці побоюються, що ситуація у країні виходить з-під контролю. Також зростають побоювання, що вибори можуть спровокувати посилення політичного насильства. Про це свідчать результати нового опитування Reuters/Ipsos.