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Перший демократ публічно закликав Байдена вийти з президентських перегонів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Перший демократ публічно закликав Байдена вийти з президентських перегонів
Після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена
фото з відкритих джерел

Конгресмен з Техасу Ллойд Доггетт заявив, що Байден повинен «прийняти болюче і важке рішення зняти свою кандидатуру»

Депутат Палати представників від Демократичної партії Ллойд Доггетт став першим в партії, хто публічно закликав президента Джо Байдена відмовитися від балотування на другий строк. Про це повідомляє AP.

За словами Доггетта, він ухвалив рішення у зв'язку з тим, що під час дебатів з Трампом Байден не зміг «ефективно захистити свої численні досягнення».

«Моє рішення оприлюднити ці рішучі застереження не є легким і жодним чином не применшує моєї поваги до всього, чого досяг президент Байден. Визнаючи, що, на відміну від Трампа, першочерговим зобов'язанням президента Байдена завжди було служіння нашій країні, а не собі, я сподіваюся, що він прийме болісне і важке рішення про зняття своєї кандидатури. Я з повагою закликаю його зробити це», – сказав він.

Нагадаємо, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах. Зокрема, насторожили його регулярні обмовки, слабкий голос та нездатність виразно подати позицію його партії з ключових питань, пише видання посилаючись на високопоставленого представника штабу Байдена.

Однак згодом стало відомо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден не вибуватиме з передвиборчих перегонів на пост глави США після дебатів із його суперником Дональдом Трампом.

Як повідомлялося, дві третини глядачів, які спостерігали за теледебатами президента США Джо Байдена та його попередника Дональда Трампа, віддали перемогу за підсумками виступу республіканцю.

До слова, Байден на передвиборчому заході в Північній Кароліні вперше прокоментував закиди в поганому виступі на президентських дебатах із Трампом, частково визнавши критику у свій бік. Тим часом Трамп зловтішно прокоментував провал свого опонента.

Зокрема, демократи можуть достроково висунути кандидатуру Джо Байдена на президентські вибори у США, щоб припинити внутрішньопартійні розмови про його заміну після невдалого виступу на дебатах з Дональдом Трампом.

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Теги: США вибори у США Джозеф Байден Дональд Трамп президент

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