США назвали завдання представника НАТО в Україні

Нове командування, яке створюється у Вісбадені, Німеччина, підтримуватиме Україну в питаннях тренування, оснащення, логістики, а також координації відповідних фінансових зобов’язань

За словами Карпентера, «Україна вже багато чого досягла завдяки допомозі НАТО у сфері безпеки та тренувань – це важливий військовий компонент підтримки України»

Високопоставлений представник Північноатлантичного альянсу в Києві підтримуватиме зусилля України з реформування оборонної сфери, доки країна зможе приєднатися до НАТО. Про це повідомив директор з питань Європи в Раді з національної безпеки США Майкл Карпентер, повідомляє «Укрінформ».

За словами Карпентера, «Україна вже багато чого досягла завдяки допомозі НАТО у сфері безпеки та тренувань – це важливий військовий компонент підтримки України».

Зазначається, що нове командування, яке створюється у Вісбадені, Німеччина, підтримуватиме Україну в питаннях тренування, оснащення, логістики, а також координації відповідних фінансових зобов’язань.

«Існує також політичний компонент, який полягає в тому, що в Києві працюватиме високопоставлений цивільний представник НАТО, який підтримуватиме українські зусилля з оборонної реформи, доки Україна не зможе приєднатися до Альянсу», – наголосив посадовець.

Він додав, що таким чином, Штати надають Україні «міст до членства в Альянсі». Водночас Карпентер висловив сподівання, що українці «оцінять» цю ініціативу.

Нагадаємо, на липневому саміті НАТО Україна не отримає запрошення до Альянсу, однак Києву нададуть «міст» до членства, сподіваючись, що цього буде достатньо.

Зокрема, під час саміту НАТО у Вашингтоні Україні запропонують «конкретні шляхи» для прискорення її майбутнього членства в Північноатлантичному альянсі. Під час саміту НАТО серед ключових питань – збільшення кількості засобів ППО, винищувачів F–16 та додаткові гарантії безпеки для України.

Як повідомлялося, Європейські країни, що входять до НАТО, мають проблеми з набором нових військовослужбовців і можуть зіткнутися зі складнощами при мобілізації у разі конфлікту з Росією.

До слова, Україна, ймовірно, отримає запрошення до НАТО на наступній зустрічі країн–членів Альянсу в Гаазі у червні 2025 року. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда. Як зазначив польський президент, на цьому саміті НАТО, ймовірно, не буде формального запрошення України до Альянсу.