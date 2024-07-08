Зростає загроза скорочення виробництва: бізнес звернувся до уряду

Бізнес закликає Кабмін знизити норму імпорту електроенергії до 50%

Представники великих компаній гірничо-металургійного комплексу закликали Кабмін переглянути рішення щодо збільшення до 80% частки імпорту електроенергії для стабільного енергопостачання підприємств. Бізнес вважає, що компромісним рішенням може стати встановлення цієї норми на рівні 50%. Інакше висока вартість імпортної електроенергії призведе до скорочення виробництва. Про це йшлося на робочій нараді, присвяченій обговоренню проблемних питань, пов’язаних з імпортом електроенергії, проведеній Федерацією роботодавців України.

Ключовим чинником впливу імпорту електроенергії є її вартість. За словами головного аналітика GMK Center Андрія Тарасенка, вартість електроенергії для промислових споживачів в Україні є найвищою у Європі. Наприклад, червнева ціна на ринку на добу вперед в Україні склала €112,3/МВт·год, тоді як у Польщі та Німеччині – €105/МВт·год та €72,6/МВт·год відповідно.

За словами Василя Гончарука, директора «Дніпросталь-Енерго», яке входить до групи «Інтерпайп», вартість електроенергії становить близько 25% у собівартості сталевої заготовки, яка надалі використовується для виробництва основної продукції компанії «Інтерпайп» – труб та залізничних коліс.

«Збільшення вартості електроенергії веде до зниження конкурентоспроможності на світовому ринку та ставить компанію на межу виживання. Цей факт особливо трагічно може відчуватися у прифронтовому Нікополі, який перебуває під щоденним обстрілом російських агресорів. На цьому заводі працює близько 3000 осіб, що становить 30% співробітників «Інтерпайпу». Нам боляче усвідомлювати, що і так важка та ризикована робота наших людей у місті на лінії фронту перебуває під загрозою через одне рішення щодо імпорту електроенергії», – наголосив Гончарук.

За його словами, компанія готова продовжувати працювати, якщо частка імпорту електроенергії буде знижена до 50%, як це було передбачено постановою Кабміну №1127 від 27.10.2023 р.

«Збільшення собівартості продукції після підвищення квоти імпорту до 80% ставить під сумнів економічну доцільність нашої компанії. Ми просимо Міненерго знизити цей показник хоч би до 50%», – додав директор «Дніпросталь-Енерго». За словами Ярославни Блонської, виконавчого директора Ferrexpo, компанія зіткнулася з великими труднощами через зміну квоти імпорту, що було прийнято без обговорення з бізнесом.

При цьому негативний вплив на компанію додало падіння цін на залізорудну продукцію на світових ринках. Крім того, проблемним моментом вже у найближчій перспективі може стати скасування норми про 2 класи споживачів електроенергії, що зараз перебуває на обговоренні. Це може сильно вдарити по промисловим споживачам, які будуть змушені оплачувати інфраструктуру, якою вони не користуються.