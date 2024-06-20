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«Укренерго» оголосило графіки відключення світла на 21 червня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Укренерго» оголосило графіки відключення світла на 21 червня
Інформацію про графіки відключень можна дізнатися на сайтах місцевих обленерго
фото: glavcom.ua

У компанії зауважили, що причиною відключень є наслідки семи масованих ворожих атак по енергооб’єктах. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується

Завтра, 21 червня, графіки відключень електроенергії діятимуть з 00:00 до 24:00 в усіх регіонах України. Про це повідомляє Укренерго. 

Зазначається, що графіки відключень завтра, 21 червня, діятимуть впродовж усієї доби по всій території України. Зокрема з 00:00 до 06:00 і з 13:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим.

У компанії зауважили, що причиною відключень є наслідки семи масованих ворожих атак по енергооб’єктах. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Нагадаємо, за повідомленням Державної інспекції з енергетичного нагляду Україну, уже в серпні 2024 року ситуація з електроенергією трохи стабілізується, що пов'язано із завершенням на деяких атомних енергоблоках та зменшення кількості об’єктів з гарантованим електропостачанням. 

Теги: енергетика Україна Укренерго відключення

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