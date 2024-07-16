Литва передасть Україні обладнання з Вільнюської ТЕЦ-3

Діяльність Вільнюської ТЕЦ-3 була зупинена у 2015 році, оскільки витрати на її експлуатацію були надто високими

Пакет допомоги міститиме понад 300 одиниць найважливішого обладнання Вільнюської ТЕЦ-3

Литовська енергетична компанія Ignitis Gamyba Ignitis Gamyba передає Україні обладнання Вільнюської ТЕЦ-3, яке допоможе у відновленні енергетичної інфраструктури України. Про це йдеться у заяві пресслужби компанії.

Зазначається, що договір про надання гуманітарної допомоги підписали Ignitis Gamyba та оператор системи передачі електроенергії «Хмельницькобленерго», призначене Кабміном для отримання і розподілу гумдопомоги для енергетичного сектору. Воно забезпечить розподіл обладнання.

У литовській компанії зауважили, що обладнання не лише добре працюватиме в енергетичній інфраструктурі України, а й відповідає потребам оператора системи передачі.

За словами директорки Ignitis Gamyba, діяльність Вільнюської ТЕЦ-3 була зупинена у 2015 році, оскільки витрати на її експлуатацію були надто високими, а також було визначено, що енергоблоки не мають значного впливу на стабільність енергосистеми.

Пакет допомоги від компанії міститиме понад 300 одиниць найважливішого обладнання Вільнюської ТЕЦ-3. В Ignitis Gamyba відмовилися розголосити деталі допомоги та терміни постачання з міркувань безпеки.

Нагадаємо, ситуація в українській енергосистемі поступово почне покращуватись наприкінці липня. Про це повідомляє голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України. Наша країна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім державам транспортувати їх електрику.

Як повідомлялося, можливості сусідніх європейських держав щодо імпорту електроенергії в Україну зараз обмежені. Це сталося через зростання внутрішнього споживання у спеку.