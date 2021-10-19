Нові навушники та ноутбуки: що показала Apple на останній презентації року

Apple провела останню у 2021 році презентацію. Компанія показала декілька цікавих новинок

Не встигли шанувальники Apple забути презентацію iPhone 13, а компанія показала чергові новинки. Цього разу головним героєм заходу були бездротові навушники AirPods нового покоління.

Також на презентації можна було побачити нові MacBook Pro та HomePod mini. Щоправда, у останніх серед змін лише кольори.

Нові AirPods

AirPods третього покоління зберегли формфактор вкладишів, але отримали оновлений дизайн, як у Pro-моделі – з укороченими «ніжками», але без гумових вставок.

Навушники також отримали поліпшену «начинку» – підсилювач з широким динамічним діапазоном для відтворення глибоких насичених басів і чистих високих нот.

Вбудований мікрофон закритий акустичною сіткою, яка приглушує шум вітру і забезпечує чітке звучання голосу під час дзвінка.

Новинка підтримує фірмову технологію просторового аудіо з динамічним відстеженням рухів голови, а також адаптивний аквалайзер, як в Pro-моделі. Він підлаштовує звучання під кожного користувача індивідуально.

Нові AirPods стійкі до впливу поту і води.

За заявою Apple, час автономної роботи становить до 6 годин, а з зарядним футляром, який йде в комплекті – до 30 годин. П’ятихвилинна зарядка забезпечує додаткову годину відтворення.

З інших особливостей – підтримка магнітної бездротової зарядки футляра MagSafe і підтримка кодека AAC-ELD.

Новий датчик розпізнає дотик до шкіри і визначає, чи знаходяться AirPods в вусі користувача або, наприклад, в кишені, або на столі. Коли користувач дістає навушники, відтворення автоматично зупиняється.

AirPods налаштовуються в один дотик і автоматично підключаються до всіх пристроїв Apple, а функція спільного доступу до аудіо дозволяє передавати потокове аудіо одночасно на дві пари навушників AirPods, AirPods Pro або AirPods Max з iPhone, iPad, iPod touch або Apple TV.

Рекомендована ціна нових AirPods для США – $179. Вони вже доступні для попереднього замовлення на сайті і з'являться в магазинах з 26 жовтня.

Коли новинку чекати в Україні – невідомо.

Нові MacBook Pro

Нові MacBook Pro виходять в розмірах 14 і 16 дюймів. Варто відзначити, що актуальний до сьогоднішнього вечора модельний ряд не включав в себе 14-дюймову модель.

Зовнішність трохи змінилася у порівнянні зі старими пристроями. Корпуси не поміняли матеріали і кольори. Це ті ж самі Silver і Space Gray.

Рамки навколо екранів стали значно менше, в результаті чого тепер екрани отримали вирізи для веб-камер. При цьому екрани стали трохи більше.

MacBook Pro

Екрани підтримують частоту оновлення картинки в 120 Гц. Як і у випадку з iPhone, це адаптивне значення, яке динамічно змінюється в залежності від дій на екрані.

Підсвічування теж істотно зросла. Перегляд HDR-контенту обіцяє бути дуже вражаючим.

Верхній ряд клавіш повернули в звичний вигляд. Під клавіатурою знаходиться великий трекпад.

MacBook Pro

Характеристики веб-камери поліпшили. Вбудовані мікрофони теж доопрацьовані. Тепер у них на 60% нижче поріг шуму, що повинно позитивно позначитися на чистоті записуваного звуку.

У 16-дюймового ноутбука динаміки складаються з двох твітерів і чотирьох сабвуферів. У останніх збільшена діафрагма, що дозволяє їм пропускати більше повітря і додати обсягу звучанню. Це навіть включає в себе підтримку просторового аудіо.

«Молодша» модель комплектується акумулятором ємністю 70 ват-годин. Цього має вистачати на 11 годин браузинга або 17 годин перегляду стрімінгового відео через додаток AppleTV.

Залежно від комплектації, в коробці з ноутбуком буде блок живлення потужністю 67 або 96 Вт.

MacBook Pro

Автономність «старшої» моделі забезпечує батарея ємністю 100 ват-годин. Їх має вистачити на 14 годин роботи з браузером або 21 годину перегляду AppleTV.

Потужність комплектного блоку живлення – 140 Вт.

Обидві моделі підтримують швидку зарядку. З її допомогою можна отримати 50% заряду за півгодини.

Але так вийде тільки через USB-C, а не MagSafe, і для 14-дюймової моделі буде потрібно блок живлення потужністю 96 Вт.

MacBook Pro

Ціна на 14-дюймовий MacBook Pro стартує з $2 тис. У максимальній комплектації ноутбук коштує $5,9 тис.

Ціни на 16-дюймову версію – від $2,5 до $6,1 тис.

Але не треба забувати, що це розцінки для магазинів США. Українські ціни, звичайно, будуть відчутно вище.