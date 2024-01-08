Wall Street Journal: Співробітники Маска занепокоєні через вживання бізнесменом наркотиків

Ілон Маск вживав ЛСД, кокаїн, екстазі та психоделічні гриби на приватних вечірках по всьому світу

Керівники та члени правління компаній Ілона Маска виражають стурбованість, що його провокаційні вчинки та нефільтрована мова можуть бути пов'язані не з вираженням креативності, а з проблемами із психічним здоров'ям внаслідок вживання наркотиків. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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У виданні зазначають, що Ілон Маск вживав ЛСД, кокаїн, екстазі та психоделічні гриби на приватних вечірках по всьому світу. Він і раніше курив марихуану на публіці та заявляв, що має рецепт на психоделічний кетамін.

Близьке оточення Маска наголошує, що наразі йому 52 роки і він продовжує вживати наркотики, зокрема кетамін, і що вони стурбовані тим, що це може спричинити кризу здоров'я. Навіть якщо цього не станеться, це може зашкодити його бізнесу.

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Вживання наркотиків може поставити під загрозу значні державні угоди SpaceX, активи інвесторів на величезну суму в 1 трлн доларів, десятки тисяч робочих місць та важливу частину програми космічних запусків США.

Але юрист Маска, Алекс Спіро стверджує, що Маск «регулярно і систематично проходить тести на наркотики в SpaceX і ніколи їх не провалював».

У оточенні Маска вже давно звикли до його нестабільної поведінки. Однак деякі керівники SpaceX, які давно працюють з ним, помітили зміни на корпоративному заході наприкінці 2017 року, присвяченому новітній ракеті компанії, на який він прийшов із запізненням.

Коли Маск нарешті вийшов на сцену, то часом був напрочуд незрозумілим. За словами присутніх, він нерозбірливо говорив і плутався в словах близько 15 хвилин, неодноразово називаючи прототип ракети SpaceX Big Falcon Rocket великою довбаною ракетою».

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Після зустрічі керівники SpaceX у приватних розмовах висловили свої побоювання, що Маск був під впливом наркотиків. Один з них описав подію як «безглузду», «ненормальну» і «гідну жалю».

Окрім порушення федеральних контрактів, будь-яке незаконне вживання наркотиків порушує політику компаній SpaceX і Tesla, а також ставить під сумнів виконавчу роль Маска в публічній компанії Tesla, де рада директорів зобов'язана перед акціонерами здійснювати нагляд за менеджментом.

Однак, за даними видання, така поведінка мільярдера може бути спричинена постійним недосипанням. У Tesla і X він говорив, що регулярно спав у офісі. Він часто надсилає електронні листи лейтенантам компанії посеред ночі та проводить робочі зустрічі опівночі. За його словами, він працює майже безперервно.

Зокрема, Маск та його колеги пов'язують його нестабільну поведінку в офісі з психічним здоров'ям. У 2017 році користувач Twitter запитав, чи є у нього біполярний розлад, який може викликати перепади настрою, на що Маск відповів ствердно, хоча і сказав, що не має діагнозу.

Згідно з повідомленням The Wall Street Journal, у 2023 році Ілон Маск вживав мікродози кетаміну для лікування депресії, а також приймав повні дози на вечірках. Після публікації статті Маск написав у твіттері, що кетамін є кращим способом боротьби з депресією порівняно з антидепресантами, які призначають частіше і які «зомбують» людей.

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Раніше повідомлялося, що агентство праці США заявило про незаконне звільнення восьми працівників у SpaceX через поширення листа.

Нагадаємо, мільярдер, власник компаній SpaceX, Tesla та соціальної мережі Х Ілон Маск планує компенсувати падіння доходів від своєї соцмережі за рахунок політичної реклами на рік президентських виборів у США.