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Російські загарбники зменшили кількість штурмів на одному з напрямків – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російські загарбники зменшили кількість штурмів на одному з напрямків – Генштаб
На Авдіївському напрямку наші захисники відбили дев’ять атак окупантів
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби відбулось 53 бойових зіткнення

Триває 698-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 53 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав два ракетних та 41 авіаційний удари, здійснив 28 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Гранів, Григорівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 50 населених пунктів, серед них Баранівка, Карповичі, Леонівка Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Марчихина Буда, Фотовиж Сумської області; Уди, Охрімівка, Землянки, Хатнє Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Нашими захисниками відбито чотири атаки біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах Піщаного Харківської області та Новоєгорівки Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими захисниками відбито атаку ворога в районі Тернів Донецької області та ще чотири атаки неподалік Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області, де противник намагався прорвати оборону наших військ. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів, Роздолівки Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Кармазинівка, Невське, Діброва Луганської області та Іванівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито сім атак поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Хромове, Кліщіївка, Біла Гора, Майорське Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито дев’ять атак окупантів в районах Степового, Авдіївки та ще п’ять атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Водяного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Нетайлове, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 16 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районі Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Шахтарському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Старомайорського Донецької області та Новодарівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Нашими захисниками відбито атаку ворога неподалік Роботиного Запорізької області, де окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Новоандріївка, Щербаки, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр Херсонської області, райони населених пунктів Шляхове, Берислав, Антонівка Херсонської області та Солончаки, Чорноморка Миколаївської області. Також противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню районів населених пунктів Іванівка, Понятівка, Янтарне, Берегове, Велетенське Херсонської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив один безуспішний штурм позицій наших військ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному пункту управління, одному артилерійському засобу та одній радіолокаційній станції противника.

Нагадаємо, Міністерство оборони України отримало від уряду додаткові 657 млн грн для забезпечення термінових потреб бойових бригад.

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Теги: війна Генштаб ЗСУ окупанти

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