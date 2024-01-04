Компанію Маска звинувачують у незаконному звільненні співробітників: названо причину

У скарзі зазначено, що SpaceX допитувала, принижувала та погрожувала звільнити співробітників, які надіслали лист до керівництва компанії

Агентство праці США заявило про незаконне звільнення восьми працівників у SpaceX через поширення листа. Про це повідомляє Reuters .

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У листі засновника і генерального директора Ілона Маска названо «відволікаючим фактором і ганьбою».

Орган, що захищає права працівників, подав скаргу на компанію SpaceX у зв'язку з твітами Маска, які, за думкою співробітників, не відповідали політиці компанії стосовно різноманітності та належної робочої поведінки. Вони закликали SpaceX відреагувати на ці твіти.

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Скарга також вказує на те, що SpaceX вчиняла допити, принижувала та загрожувала звільненням співробітникам, які написали лист до керівництва компанії.

Якщо компанія не погодиться зі звинуваченнями, то справу буде передано до суду. Суддя винесе рішення, яке SpaceX зможе оскаржити. Слухання відбудеться 5 березня.

Якщо орган вирішить, що звільнення були незаконними, компанія SpaceX повинна буде повернути співробітників на роботу і виплатити їм зарплату. SpaceX також може бути покарана у майбутньому, якщо буде визнана винною у порушенні трудового законодавства. Це вже не перший випадок, коли компанії Маска звинувачуються у порушенні прав працівників.

Раніше повідомлялося, що мільярдер, власник компаній SpaceX, Tesla та соціальної мережі Х Ілон Маск планує компенсувати падіння доходів від своєї соцмережі за рахунок політичної реклами на рік президентських виборів у США.

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Раніше Ілон Маск знову опинився у центрі скандалу. Цього разу він сказав, що у росіян – чудове почуття гумору, а диктатор Володимир Путін – «непоганий мужик». Скандальні заяви Маск зробив під час трансляції в X, фрагмент якої опублікували в соцмережах. Зокрема, мільярдер заявив, що йому подобаються російські меми про нього, адже у росіян «особливе почуття гумору». «Мені подобаються ці хлопці. Я не проти отримати російський паспорт потім», – сказав Маск.

Крім того, бізнесмен зауважив, що йому подобається Путін, якщо упустити його диктаторські якості та імперіалізм

Також американський мільярдер Ілон Маск обурений через те, що Служба безпеки України затримала проросійського блогера з Латинської Америки і вимагає пояснень від президента Володимира Зеленського. Відповідний коментар бізнесмен написав під постом скандального телеведучого Такера Карлсона у соцмережі X. Так, Карлсон звинуватив українську владу, зокрема Володимира Зеленського, у «незаконному» затриманні та «катуванні» американця Гонсало Ліри, якого ще у травні 2023 року затримала СБУ. Американський пропагандист запевняє, що блогера нібито затримали через «критику» президента України.