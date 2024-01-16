Глобальний саміт миру: Маск відреагував на ідею Зеленського

Маск підтримав ідею Володимира Зеленського про мирний саміт щодо України

Американський мільярдер Ілон Маск підтримав ідею президента України Володимира Зеленського щодо проведення мирного саміту високого рівня. На своїй сторінці у соціальній мережі Х підприємець висловив сподівання, що такий захід незабаром відбудеться.

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«Я сподіваюся, що це станеться. Час зупинити загибель людей в окопах», – написав Маск. Пропозицію про мирний саміт Зеленський висловив напередодні під час зустрічі із президентом Швейцарії Віолою Амхерд. Вона висловила готовність виконати прохання українського лідера. На думку Зеленського, у цьому заході можуть взяти участь «всі країни світу», які поважають суверенітет та територіальну цілісність України. Він також зазначив, що хотів би бачити на саміті зокрема представників Глобального Півдня, насамперед Китаю.

Нагадаємо, від сьогодні, 16 січня, Україна та Швейцарія розпочинають підготовку до проведення глобального саміту миру на рівні лідерів держав-учасниць. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд у Берні. Зеленський зазначив, що вже задіяні у цьому питанні понад 80 держав та міжнародних інституцій. «Ми цінуємо це. Я вдячний пані президенту і команді за домовленість, що наші команди вже відзавтра розпочинають підготовку до проведення у Швейцарії на рівні лідерів глобального саміту миру», – заявив він.

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За словами українського президента, цей саміт має «наповнити необхідною енергією усе, що вже вдалося досягнути та має визначити, що завершення війни має бути виключно справедливим, а відновлення дії міжнародного права має бути здійснено повністю». «Швейцарія у цьому наш партнер», – резюмував Зеленський. У свою чергу пані Амгерд загострила увагу на питанні впровадження мирних ініціатив Києва і назвала його одним із головних під час її зустрічі з українським президентом.

До слова, під час робочого візиту до Давосу президент України Володимир Зеленський провів зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Про це глава держави повідомив у Fаcebook.«Змістовна зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Обговорили подальшу оборонну співпрацю між Україною та Сполученими Штатами. Протиповітряна оборона та далекобійні спроможності є особливо важливими для нашої держави. Дякую президенту США, Конгресу та всьому американському народу за незмінну й потужну допомогу Україні», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, сьогодні, 16 січня, президент Володимир Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі. Там відбувається зустріч української делегації з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.