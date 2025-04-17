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Кінець домінування Google на Android? Японія ухвалила важливе рішення проти IT-гіганта

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Кінець домінування Google на Android? Японія ухвалила важливе рішення проти IT-гіганта
Американську корпорацію звинувачено у тиску на місцевих виробників смартфонів
фото із відкритих джерел

Японія вимагає від Google припинити «зловживання» домінуючим становищем на ринку

Комісія зі справедливої ​​торгівлі Японії (JFTC) винесла ухвалу, яка вимагає від Google припинити дії, що порушують антимонопольне законодавство країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Japan Times.

Компанія звинувачується в тому, що примушувала виробників смартфонів до встановлення своїх програм на пристрої з Android

Зокрема, від американської корпорації вимагали припинити «зловживання» домінуючим становищем на ринку щодо місцевих виробників телефонів.

JFTC виявила, що постачальник Google Play змушує місцевих виробників смартфонів надавати пріоритет своїм додаткам та послугам на пристроях.

Згідно з розслідуванням, від деяких виробників, які використовують операційну систему Android, потрібно «попередньо встановити програми Google Play Store, включаючи Chrome». Таким виробникам було обіцяно «ділитися частиною доходів від реклами» в обмін на відмову від попередньої установки програм конкуруючих компаній на пристроях.

Комісія зажадала від корпорації Google припинити «антимонопольну практику» щодо місцевих виробників.

У ухвалі йдеться, що компанія з головним офісом у Каліфорнії порушила статтю 19 антимонопольного закону, що стосується «несправедливих торгових практик».

Це перший випадок, коли Японія вживає таких заходів проти однієї з найбільших американських технологічних компаній. Старший слідчий комісії Сайко Накадзіма зазначила, що Google ускладнює використання конкурентних пошукових систем на телефонах Android, повідомляє The Japan Times.

Як пише видання, ухвала співпала з періодом, коли японський уряд шукає можливості для переговорів щодо «дзеркальних мит», запроваджених президентом США Дональдом Трампом. Очікується, що міністр економічного відновлення Японії  у ході візиту до США цього тижня попросить звільнення від мит ​​для своєї країни.

Нагадаємло, Google оголосив, що компанія більше не використовуватиме домени верхнього рівня з кодом країни для пошуку. Натомість усі служби пошуку працюватимуть на URL-адресі google.com, а локальні результати надаватимуться автоматично.

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Теги: Японія Google Android

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