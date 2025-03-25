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Автомати з продажу Coca-Соla працюватимуть без розетки: подробиці технології

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Автомати з продажу Coca-Соla працюватимуть без розетки: подробиці технології
Нові автомати Coca-Cola оснащені додатковим модулем, що містить водневий генератор
фото: Coca-Cola

Новий автомат із напоями Coca-Cola стане повністю автономним, адже працює на водневому живленні

Компанія Coca-Cola до Всесвітньої виставки в Осаці (Японія) підготувала десятки вендингових апаратів, які живляться за рахунок електроенергії, що одержується за рахунок водню у паливних осередках. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Verge.

Наступного місяця в японській Осаці почне роботу Всесвітня виставка 2025 року, і Coca-Cola у павільйонах виставкового центру встановить 58 вендингових апаратів із продажу газованих напоїв, які працюватимуть без підключення до електромережі та отримуватимуть необхідну для роботи енергію з водню. 

«Нові торгові автомати займають дещо більшу площу завдяки додатковому генераторному модулю в окремому корпусі. Саме там встановлюються водневі балони, і відбувається хімічна реакція між воднем і киснем, що генерує енергію, яка зберігається в акумуляторі. А також є допоміжний дисплей, де демонструється принцип роботи енергетичної установки», – йдеться у матеріалі. 

 Як довго один автомат може працювати без заміни балонів із воднем, не уточнюється. Можливо, вони дозволяють збільшити час автономної роботи, порівняно з більш важкими акумуляторними батареями. До речі, акумулятори при цьому все одно потрібні для проміжного зберігання електроенергії.

«Потенційно нова технологія дозволяє встановити ці нові автомати майже будь-де, але компанії Coca-Cola все одно буде потрібен відносно легкий доступ для регулярного обслуговування», – пояснюють журналісти.

Раніше стало відомо, що Coca-Cola Europacific Partners Belgium, дочірня компанія харчового гіганта The Coca-Cola Company, оголосила про масове відкликання своєї продукції з ринків Бельгії, Великої Британії, Люксембургу, Нідерландів, Франції та Німеччини через підвищений вміст хлоратів.

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Теги: Японія виставка водень

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