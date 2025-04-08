Японський стартап показав інвалідний візок, який пересуватиметься сходами

Початкова версія візка орієнтовно коштуватиме $10 тис.

Японський стартап Lifehub Inc. наступного року завершить проєкт електричного інвалідного візка, який дасть змогу підніматися та спускатися сходами, заїжджати в потяги та автобуси без сторонньої допомоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Japan Today.

Інвалідний візок Avest, розроблений компанією Lifehub Inc., замість коліс має гусениці, що дає змогу пересуватися по сходах, схилах і нерівній поверхні.

Avest регулює кут сидіння під час підняття та спуску сходами на нахилі до 40 градусів. На одному заряді він може проїхати до 40 кілометрів.

Lifehub пропонуватиме 50 одиниць початкової версії візка за ціною 1,5 мільйона ієн ($10 тис.). У Японії електричні інвалідні візки звільнені від податку з продажу. Компанія також розробляє нову версію візка, яка дозволить користувачам їздити на ескалаторі без сторонньої допомоги.

«Токійська компанія розробляє нову версію, щоб дозволити користувачам їздити на ескалаторі без сторонньої допомоги, що стане першим у світі інвалідним візком з такою можливістю. Адже, за даними компанії, багато візків мають функцію підйому, коли їхні пасажири повернуті назад, а тепер це можна буде робити коли візок розвернутий саме до сходів ескалатора», – йдеться у статті.

Нагадаємо, в Японії чоловік, помилково засуджений до смертної кари, отримав рекордну компенсацію. Окружний суд японської префектури Сідзуока наказав виплатити 89-річному Івао Хакамаді, який відбув понад 47 років у в’язниці за звинуваченням у вбивстві і згодом був виправданий, компенсацію у розмірі близько 217 млн ієн (близько $1,44 млн).