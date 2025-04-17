Науковці за допомогою біореактора виростили шматок курячого м'яса в лабораторії

Курячі нагетси, вирощені в лабораторії, назвали «кроком трансформації» для культивованого м’яса

Японські науковці розробили нову технологію, яка дозволяє вирощувати структуроване куряче м'ясо у лабораторії, імітуючи роботу судин за допомогою мініатюрних порожнистих волокон. Це стало можливим завдяки новому біореактору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian

Головне завдання при створенні штучних тканин – забезпечити їх достатньою кількістю кисню та поживних речовин. До цього часу це обмежувало розмір тканин до товщини менше 1 мм. Однак команда під керівництвом професора Седзі Такеуті з Токійського університету зуміла виростити «шматок» курячого м'яса вагою понад 10 г, використовуючи систему з 1125 порожнистих волокон, за якими циркулює рідина, подібно до крові.

«Ці волокна вже застосовуються, наприклад, у фільтрах для води та апаратах для діалізу. Ми показали, що вони також чудово підходять для доставки поживних речовин до штучних тканин», – пояснив Такеуті.

Розроблений биореактор дозволив клітинам як рівномірно розподілитися, а й організуватися у структуру, близьку до справжньої м'язової тканини. Це не тільки крок до створення реалістичного за смаком та текстурою м'яса, що культивується, але й перспективний напрямок для регенеративної медицини, розробки штучних органів та м'якої робототехніки.

Раніше у Великій Британії вчені з Королівського коледжу та Імперського коледжу Лондона вперше виростили людські зуби в лабораторії.