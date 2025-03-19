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Мешканці Канади замість США вибирають інші напрямки для туризму

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Мешканці Канади замість США вибирають інші напрямки для туризму
Мешканці Канади обирають для себе інші напрямки для туризму, але не США
фото із відкритих джерел

Як альтернатива поїздкам у США серед канадських туристів зростає інтерес до Японії

Туроператори Канади та інших країн миттєво відреагували на нові часи. Масова відмова канадців від поїздок до США «зробила свою справу». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Vancouverok.

«Багато канадців переглянули свої плани на літо і не хочуть їхати до США. Як повідомила компанія Flight Centre Kitsilano у Ванкувері, через політичну напруженість кількість бронювань у США впала приблизно на 40%. А близько 20% в раніше заброньованих поїздок було скасовано. Тепер люди обирають інші напрямки», – йдеться у матеріалі. 

Як кажуть туроператори, канадці планують подорожі тепер частіше в Європі. Серед літніх напрямків набирають обертів сонячні курорти, такі як Мексика, Домініканська Республіка та інші. Багато досвідчених мандрівників також розглядають напрями з вигідними обмінними курсами канадського долара. 

Також зростає інтерес до Японії: співвідношення канадського долара та єни дуже вигідне канадцям. Але попит, як відомо, породжує не лише пропозицію, а й новий прайс. «Зростаючий інтерес до неамериканських напрямів вплинув на вартість відпочинку. Майже всі напрямки, окрім США, подорожчали», – повідомляють журналісти.

«Якщо ви подивитесь на такі пакети, як WestJet Vacations та Air Canada Vacations і так далі, то побачите, що ціни вже починають зростати напередодні наступного року. Ми напевно рекомендуємо людям вже зараз задуматися про подорож навіть на Різдво. Внесіть передоплату та зафіксуйте ціну, щоб потім не переплачувати. Для тих, хто збирався вирушити в такі місця, як Гаваї, ми бачимо набагато більший інтерес до поїздок трохи далі, на Фіджі або в подібні місця, де ваш долар коштуватиме трохи дорожче», – сказав представник Ванкувера в ефірі 1130 NewsRadio.

Нагадаємо, канадські мандрівники «проголосували доларом» та відмовилися від поїздок до США. Люди вважають за краще відпочивати вдома – така їхня відповідь на агресивну та образливу політику Дональда Трампа.За оцінками Американської асоціації мандрівників, скорочення кількості канадських туристів на 10 % може коштувати США $2,1 млрд у вигляді втраченої вигоди. 

До слова, сенатор від Аляски Ден Салліван пообіцяв подати до суду, щоб домогтися заборони для круїзних лайнерів США заходити до портів Британської Колумбії. 

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Теги: туризм соціум відпочинок Канада США подорож Японія Мексика гроші

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