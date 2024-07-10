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Вперше у світі: вартість бренду Apple перевищила $1 трлн – Reuters

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Вперше у світі: вартість бренду Apple перевищила $1 трлн – Reuters
У порівнянні з минулим роком, вартість бренду американського технологічного гіганта зросла на 15%
фото: Apple

Reuters: Виробник iPhone вже третій рік поспіль очолює рейтинг найдорожчих брендів у світі

Згідно з даними дослідження Kantar’s BrandZ, американська компанія Apple стала першою у світі з вартістю бренду у понад $1 трлн. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, у порівнянні з минулим роком, вартість бренду американського технологічного гіганта зросла на 15%. Як зауважили в агенції, виробник iPhone вже третій рік поспіль очолює рейтинг найдорожчих брендів у світі.

Друге й третє місце у рейтингу посідають інші американські техгіганти – Google Alphabet із $753 млрд та Microsoft із $713 млрд відповідно.

Новачком у цьогорічному топ-10 стала американська компанія Oracle, яка пропонує хмарні сервіси на основі штучного інтелекту. Вона посіла дев’яте місце, вартість бренду компанії зросла на 58% – до $145 млрд.

При цьому вартість бренду виробника ШІ-чипів Nvidia збільшилася майже утричі – до понад $200 млрд – порівняно з роком раніше, що зробило компанію шостим найдорожчим брендом у світі.

У Kantar розповіли, що дослідження охоплювало понад 4,3 млн інтерв’ю зі споживачами про 21 тисячу брендів у 532 категоріях.

До слова, американська технологічна компанія Nvidia, яка контролює близько 80% ринку високопродуктивних чипів штучного інтелекту, стала найдорожчою компанією у світі.

Як відомо, компанія Apple під час Worldwide Developers Conference оголосила про випуск нової версії операційної системи – iOS 18. Про це стало відомо з трансляції Apple.

Ключовим анонсом першого дня стала iOS 18 – операційна система, розрахована на моделі серії iPhone 16, що ще не представлені, та інші підтримувані гаджети. iOS 18 принесе новий зовнішній вигляд робочого столу та Пункту управління. Apple дозволила розміщувати іконки додатків та віджети у будь-якому порядку і навіть із пробілами. Крім того, з’явилася опція змінювати кольори значків для кращої персоналізації пристрою.

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Теги: Google рейтинг Apple операційна система

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