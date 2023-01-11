П'ять звичок, через які ноутбук швидко виходить з ладу

Ноутбук потребує чищення усередині щонайменше раз на рік

Поломка ноутбука завдає маси незручностей і влітає в копійчину. Видання iTechua розповіло про п’ять помилок в експлуатації ноутбуків, через які вони швидко виходять з ладу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Рідкісне чищення

Ноутбук потрібно регулярно чистити, не лише зовні, а й усередині.

Згодом усередині ноутбука накопичується велика кількість пилу. Чистити ноутбук усередині потрібно щонайменше раз на рік.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Термопаста

Регулярна заміна термопасти також дуже важлива. Міняти термопасту потрібно раз на кілька років у міру висихання.

Температурний режим

Якщо ноутбук принесли з морозу, одразу вмикати його не можна. Він повинен постояти в теплі щонайменше пару годин.

Робота на м’яких поверхнях

Так робити категорично заборонено. М’які поверхні не дають кулерам нормально працювати, що може призвести до перегріву і поломки.

Сильна вібрація

Не варто користуватися ноутбуком у машині чи громадському транспорті, трясіння негативно впливає на жорсткий диск.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, з квітня по грудень 2022 року Apple експортувала iPhone з Індії на суму понад $2,5 млрд – це майже вдвічі перевищує загальну суму попереднього фінансового року. Цей показник також свідчить про те, що Apple прискорює відхід від Китаю.

Раніше повідомляли, що американська компанія Dell повідомила своїх постачальників про наміри відмовитися не лише від чіпів китайських компаній, а й від чипів, вироблених компаніями з третіх країн на території КНР. Dell також хоче відмовитися у своїх комп'ютерах від інших комплектуючих з Китаю, зокрема електронних модулів і друкованих плат.

Компанія не збирається чекати роками, щоб реалізувати задумане. На весь процес керівництво виділило лише один рік – до 2024-го китайських мікросхем у ноутбуках, комп'ютерах, серверах та іншій техніці Dell бути не повинно.