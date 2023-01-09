Apple йде з Китаю: експорт iPhone з Індії перевищив $2,5 мільярда

Apple почала збирати свої останні моделі iPhone в Індії лише минулого року

Компанія нарощує операції за межами Піднебесної

З квітня по грудень 2022 року Apple експортувала iPhone з Індії на суму понад $2,5 млрд – це майже вдвічі перевищує загальну суму попереднього фінансового року. Цей показник також свідчить про те, що Apple прискорює відхід від Китаю, пише Bloomberg.

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Так, Foxconn Technology Group і Wistron Corp. відправили за кордон гаджетів Apple на суму понад один мільярд доларів США за перші дев’ять місяців фінансового року, що закінчується в березні 2023 року, розповіли джерела.

Pegatron Corp., ще один великий контрактний виробник Apple, має намір до кінця січня перевезти гаджетів за кордон на суму близько $500 млн, розповіли співрозмовники на умовах анонімності.

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«Стрімке зростання обсягів експорту Apple ілюструє, як вона нарощує операції за межами Китаю, де хаос на головному заводі Foxconn у Чженчжоу виявив вразливі місця в ланцюжку постачання компанії та змусив її скоротити оцінки виробництва. Apple, найдорожча компанія у світі, почала збирати свої останні моделі iPhone в Індії лише минулого року, що є значним відривом від практики резервування за гігантськими заводами в Китаї, якими керують її основні тайванські складальники, включаючи Foxconn», – пише агентство.

У той час як на Індію припадає лише частка виробництва iPhone, зростання експорту є хорошою передумовою для плану прем’єр-міністра Нарендри Моді зробити країну альтернативою Китаю як фабрикою для всього світу, додає агентство.

«Величезна кількість робочої сили в Індії, підтримка Моді та процвітаючий місцевий ринок роблять її основним кандидатом на збільшення виробництва електроніки. Foxconn, найбільший постачальник Apple, почав будувати виробничі потужності в країні більше п’яти років тому в очікуванні необхідності розширення свого географічного діапазону», – резюмує видання.

До слова, за повідомленням ЗМІ, Dell планує до 2024 року відмовитися від чіпів китайського виробництва. За обсягами відвантажень компанія є третім у світі постачальником ПК.

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Тим часом у Китаї сотні власників Tesla зібралися в автосалонах і дистриб'юторських центрах автовиробника в Китаї у вихідні, вимагаючи знижок і кредитів після раптового зниження цін: вони стверджують, що переплатили за куплені раніше електромобілі.

У той же час глава NASA Білл Нельсон висловив стурбованість із приводу місячної програми Китаю. Він припустив, що Китай може зайняти найбагатші на ресурси ділянки Місяця і не допустить до них США.