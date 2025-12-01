«Шахеди» тепер можуть запускати ракети: деталі

Головна Техно Девайси
Ростислав Вонс
Р-60 є радянською керованою ракетою малого радіуса дії
Ракета, яку несе ударний дрон, призначена для ураження вертольотів і літаків тактичної авіації

Уперше на ударному безпілотнику типу Shahed було виявлено встановлену ракету класу «повітря-повітря» Р-60. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського експерта із систем радіоелектроніки та зв’язку Сергія Бескрестнова на псевдо Флеш.

За інформацією фахівця, така комбінація призначена для ураження вертольотів і літаків тактичної авіації, які полюють на ворожі безпілотники. Р-60 є радянською керованою ракетою малого радіуса дії, що застосовується проти малорозмірних цілей.

Нагадаємо, український дрон-перехоплювач «шахедів» запущено в серійне виробництво. Технологію Octopus передано трьом першим виробникам, ще одинадцять готують виробничі лінії. Безпілотник, ефективність якого підтверджена у бою, розроблений Збройними силами. Він працює вночі, під глушінням і на низьких висотах.

До слова, турецький безпілотний бойовий літак Bayraktar Kizilelma здійснив історичний прорив у військовій авіації. БпЛА успішно вразив реактивну повітряну ціль ракетою класу «повітря-повітря». Це сталося під час випробувань на полігоні Синоп на півночі Туреччини.

