«Шахеди» тепер можуть запускати ракети: деталі

Ракета, яку несе ударний дрон, призначена для ураження вертольотів і літаків тактичної авіації

Уперше на ударному безпілотнику типу Shahed було виявлено встановлену ракету класу «повітря-повітря» Р-60. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського експерта із систем радіоелектроніки та зв’язку Сергія Бескрестнова на псевдо Флеш.

За інформацією фахівця, така комбінація призначена для ураження вертольотів і літаків тактичної авіації, які полюють на ворожі безпілотники. Р-60 є радянською керованою ракетою малого радіуса дії, що застосовується проти малорозмірних цілей.

На безпілотнику Shahed виявлено ракету класу «повітря-повітря» фото: Telegram/Про зв'язок від Сергія Флеш

Нагадаємо, український дрон-перехоплювач «шахедів» запущено в серійне виробництво. Технологію Octopus передано трьом першим виробникам, ще одинадцять готують виробничі лінії. Безпілотник, ефективність якого підтверджена у бою, розроблений Збройними силами. Він працює вночі, під глушінням і на низьких висотах.

До слова, турецький безпілотний бойовий літак Bayraktar Kizilelma здійснив історичний прорив у військовій авіації. БпЛА успішно вразив реактивну повітряну ціль ракетою класу «повітря-повітря». Це сталося під час випробувань на полігоні Синоп на півночі Туреччини.