  1. Головна
  2. Техно
  3. Девайси
рус
    Девайси

    Nokia показала відразу дві нові моделі бездротових навушників

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Бездротові навушники Nokia: T3110 та T2000 - Nokia показала відразу дві нові моделі бездротових навушників
    Бездротові навушники Nokia: T3110 та T2000

    Легендарний фінський бренд презентував «класичні» бездротові «затички» та навушники з обідком

    Nokia представила одразу дві нові моделі бездротових навушників:

    • стандартні бездротові «затички» - T3110;
    • оснащені зашийним ободом – T2000.
    Nokia T2000
    Nokia T2000

    Nokia T2000 отримали 11-міліметрові драйвери. Корпус моделі захищений від води за стандартом IPX4 – навушникам не страшні бризки, які падають в будь-якому напрямку.

    Заявлена автономність – до 14 годин і підтримка швидкісної зарядки, яка за 10 хвилин забезпечує ще до 9 годин прослуховування.

    До того ж навушники отримали підтримку технології шумозаглушення (Qualcomm cVc Echo Cancellation) і кодеків aptX HD, AAC і SBC.

    Nokia T3110
    Nokia T3110

    Навушники T3110 обладнані 12,5-міліметровими драйверами і захищені від води за стандартом IPX7 – їх можна навіть опустити під воду, але на нетривалий час.

    Автономність навушників досягає 5,5 годин. Зарядний кейс забезпечує ще до 22-ї години.

    Nokia T2000 оцінені в 30 доларів, а T3110 - 55 доларів.

    Теги: технології прослуховування час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies