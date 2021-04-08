Nokia показала відразу дві нові моделі бездротових навушників

Легендарний фінський бренд презентував «класичні» бездротові «затички» та навушники з обідком

Nokia представила одразу дві нові моделі бездротових навушників:

стандартні бездротові «затички» - T3110;

оснащені зашийним ободом – T2000.

Nokia T2000

Nokia T2000 отримали 11-міліметрові драйвери. Корпус моделі захищений від води за стандартом IPX4 – навушникам не страшні бризки, які падають в будь-якому напрямку.

Заявлена автономність – до 14 годин і підтримка швидкісної зарядки, яка за 10 хвилин забезпечує ще до 9 годин прослуховування.

До того ж навушники отримали підтримку технології шумозаглушення (Qualcomm cVc Echo Cancellation) і кодеків aptX HD, AAC і SBC.

Nokia T3110

Навушники T3110 обладнані 12,5-міліметровими драйверами і захищені від води за стандартом IPX7 – їх можна навіть опустити під воду, але на нетривалий час.

Автономність навушників досягає 5,5 годин. Зарядний кейс забезпечує ще до 22-ї години.

Nokia T2000 оцінені в 30 доларів, а T3110 - 55 доларів.