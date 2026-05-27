Нові MacBook на чипах M6 отримають інноваційну систему охолодження

Максим Бурич
«Холодна» революція від Apple може бути реалізована у MacBook Pro

Компанія Apple готує одне з наймасштабніших технічних оновлень для своєї флагманської лінійки професійних ноутбуків за останні роки. Інженери з Купертіно планують радикально переглянути підхід до тепловідведення, щоб забезпечити безкомпромісну стабільність під час виконання найважчих завдань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Gizchina.

Свіжий витік інформації вказує на те, що майбутні 14- та 16-дюймові MacBook Pro на базі передових процесорів серії M6 будуть оснащені системою охолодження на основі випарної камери (Vapor Chamber). Це дозволить вижати максимум із кристалів Apple Silicon під час тривалих пікових навантажень. Інформацією про тестування нової системи поділився відомий інсайдер ExoticSpice. Технологія випарної камери не є абсолютно новою для ринку – вона вже давно та успішно використовується у топових ігрових ноутбуках, флагманських смартфонах та потужних графічних станціях інших брендів. Проте для лінійки MacBook це стане першим подібним досвідом.

Головна перевага такого рішення – надзвичайно швидке та рівномірне відведення тепла від кристала процесора та графічних ядер по всій площі охолоджувального контуру. Для професійних користувачів, які працюють із монтажем відео, 3D-моделюванням чи великими масивами коду, це принесе суттєві переваги:

  • Стабільна продуктивність: повна відсутність тротлінгу (штучного скидання частот процесором через перегрів) під час тривалого рендерингу або експорту важких проєктів;
  • Комфорт у використанні: суттєве зниження температури алюмінієвого корпусу, який під навантаженням часто стає гарячим;
  • Тиша в роботі: вентиляторам більше не доведеться постійно працювати на максимальних обертах, що зробить пристрої значно тихішими;
  • Краща енергоефективність: оптимізація температурного режиму позитивно вплине на загальний час автономної роботи від акумулятора.

Особливо відчутним цей апгрейд буде для компактнішої 14-дюймової моделі, де внутрішній простір суворо обмежений, через що її система охолодження раніше завжди поступалася 16-дюймовій версії.

Процесори Apple Silicon традиційно вважаються набагато «холоднішими» та енергоефективнішими за старі рішення від Intel. Проте сучасні професійні завдання висувають до заліза принципово нові вимоги. На тлі стрімкого розвитку індустрії штучного інтелекту Apple активно оптимізує свої чипи для локального виконання складних AI-обчислень та генерації контенту безпосередньо на пристрої.

Монтаж 8K-відео, робота зі складними нейромережами та тривалі графічні симуляції здатні утримувати процесор на граничних частотах годинами. Потужний чип Apple M6 отримає колосальний приріст продуктивності (передусім графічної та нейромережевої), тому впровадження випарної камери – це стратегічний крок інженерів, покликаний адаптувати архітектуру під екстремальні професійні сценарії майбутнього.

За попередніми прогнозами аналітиків ринку, офіційна прем’єра нового покоління професійних ноутбуків із чипами M6 та оновленою термосистемою запланована на кінець 2026 року або початок 2027 року. Apple планує зберегти звичні діагоналі екранів у 14 та 16 інчів, зосередивши основні зусилля саме на внутрішній архітектурі, оптимізації автономності та, можливо, оновленні модулів камер і дисплеїв.

Щодо цінової політики, то американська корпорація, найімовірніше, утримає поточне преміальне позиціонування:

Базові конфігурації 14-дюймових MacBook Pro стартуватимуть від 1599 доларів США;

Максимальні «кастомні» версії з топовими чипами та великими обсягами об’єднаної і флеш-пам'яті традиційно перетинатимуть позначку у $3500–$4000.

Якщо інсайдерські дані підтвердяться, лінійка MacBook Pro на базі M6 має всі шанси стати найефективнішим і найпродуктивнішим рішенням у мобільному сегменті за всю історію компанії Apple.

Нагадаємо, бездротові навушники AirPods залишаються одним із найуспішніших та найпопулярніших аксесуарів Apple, проте система керування ними вже давно викликає нарікання у користувачів. На відміну від Apple Watch чи гарнітури Vision Pro, навушники досі не мають окремого застосунку в екосистемі і ховаються всередині загальних налаштувань iPhone.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

