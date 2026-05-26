Росія може глушити GPS-сигнали в Європі на відстані до 450 км

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Штучне збиття сигналів GPS створює проблеми не лише для авіації, а й для цивільної інфраструктури
фото: Reuters (ілюстративне)
Москва різко збільшила кількість антен, що передають фальшиві координати для дезорієнтації навігації

Російська Федерація суттєво розширила свої можливості в Калінінградській області та тепер може спотворювати роботу GPS-навігації вглиб європейської території на відстані до 450 км. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника керівника регулятора зв'язку Литви Даріуса Кулієшіуса, якого цитує Reuters.

За словами посадовця, РФ різко збільшила кількість антен для трансляції фальшивих координат, які дезорієнтують навігаційні системи. Якщо на початку 2025 року у Москви було лише три такі антени, то зараз їх кількість зросла до 36. Під загрозою втручання опинилися країни Балтії, Польща, а також частини Фінляндії та Швеції.

«Поодинокі перешкоди почалися ще під час саміту НАТО у Вільнюсі у 2023 році. Зараз вони розбудували інфраструктуру, і це втручання стало системною, постійною та нескінченною російською провокацією проти європейської безпеки», – наголосив він.

Кулієшіус наголосив, що штучне збиття сигналів створює проблеми не лише для авіації, а й для цивільної інфраструктури. Наприклад, у прикордонних районах Литви погіршується якість мобільного зв'язку і періодично перестають працювати онлайн-розклади громадського транспорту. Сплески таких кібератак фіксують переважно під час ударів українських дронів по території РФ.

Нагадаємо, літак військово-повітряних сил Британії із міністром оборони Джоном Хілі на борту летів із заглушеним GPS упродовж усього тригодинного рейсу з Естонії до Великої Британії – після того як пройшов поблизу кордону з Росією.

До слова, британські військові працюють над створенням нової захищеної навігаційної системи, яка має убезпечити кораблі від російського радіоелектронного глушіння. Уряд Великої Британії інвестує 6 млн фунтів стерлінгів у розробку обладнання, здатного протидіяти спробам глушіння супутникових систем та посилити захист військових.

Раніше повідомлялося, що у Балтійському морі різко збільшилися перешкоди для супутникових навігаційних систем, зокрема GPS, що серйозно впливає на цивільну авіацію та інші критичні інфраструктури.

