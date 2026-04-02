Apple відключила всі способи оплати для користувачів із Росії

Нові покупки в додатках та поновлення передплат більше недоступні для росіян

Американський техногігант офіційно припинив обробку платежів у Росії для своїх цифрових сервісів

З 1 квітня 2026 року обробка платежів за покупки, здійснені в App Store або інших медіасервісах Apple, у Росії більше не доступна. Користувачі більше не можуть здійснювати нові покупки, оплачувати підписки чи продовжувати їх через екосистему компанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву компанії.

Як зазначається, нові покупки в додатках та поновлення передплат більше недоступні, якщо на балансі облікового запису Apple немає коштів. Це стосується:

Apple Arcade

Apple Fitness+

Apple Music

підписок на Apple Podcasts

Apple One

покупок та підписок в App Store

покупок та підписок на Apple TV

покупок в iTunes Store

iCloud+

покупок мелодій дзвінка та тонів

Водночас користувачі зможуть витрачати кошти, які вже є на балансі їхнього Apple ID. Крім того, весь раніше придбаний контент залишиться доступним, а дані в iCloud+ збережуться навіть після завершення підписки. Водночас без активної підписки функціональність сервісу буде обмежена.

Нагадаємо, Apple стала однією з компаній, яка припинила продажі в Росії у відповідь на російське вторгнення в Україну. Виробник iPhone і Macbook заявив, що глибоко переймається російським вторгненням і виступає на підтримку тих, хто страждає внаслідок насильства.

До слова, британські регулятори оштрафували європейську філію компанії Apple 390 тис. фунтів стерлінгів за порушення санкцій проти Росії.

Apple Distribution International (ADI), котра відповідає за продажі в Європі та на Близькому Сході, отримала штраф від Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) після здійснення платежів на користь російської компанії Okko у 2022 році. ADI перерахувала 635 618,75 фунтів стерлінгів російському онлайн-сервісу відеострімінгу Okko через британський банк у два транші після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.