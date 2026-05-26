Акції Nokia злетіли на 140% через штучний інтелект

Технологічний ренесанс Nokia стався завдяки інфраструктурному буму штучного інтелекту та стратегічний альянс із Nvidia

Фінська корпорація Nokia Oyj, яка свого часу пройшла складний шлях від абсолютного лідера ринку мобільних телефонів до глибокого технологічного занепаду, переживає тріумфальне повернення у вищу лігу світового бізнесу. Через стрімке зростання попиту на високотехнологічне обладнання для дата-центрів, акції компанії з початку року продемонстрували феноменальний зліт на 140%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Цінні папери фінського бренду наразі торгуються на найвищому рівні з 2008 року, а сама компанія посіла четверте місце за результативністю в престижному європейському індексі Stoxx Europe 600. Така динаміка змусила Волл-стріт кардинально змінити ставлення до корпорації: тепер Nokia сприймають не як застарілого постачальника заліза для зв'язку, а як одного з ключових архітекторів глобальної ШІ-інфраструктури.

Головні драйвери повернення на ринок

Фундаментом для стрімкого фінансового зліту став підрозділ оптичного мережевого обладнання. Сучасні генеративні моделі штучного інтелекту потребують від хмарних провайдерів миттєвої та безперебійної передачі гігантських масивів інформації між обчислювальними кластерами дата-центрів.

Ключовим фактором успіху в цьому сегменті стало вдале поглинання американської компанії Infinera Corp. Ця інтеграція дозволила Nokia суттєво посилити свої позиції на ринку оптичних систем. Як результат, продажі обладнання, безпосередньо пов'язаного з обслуговуванням систем штучного інтелекту, лише за перший квартал підскочили на 49%.

Стратегічний альянс із Nvidia

Важливим сигналом для інвесторів стало укладання масштабного партнерства з лідером ШІ-індустрії – американським чипмейкером Nvidia, який інвестував у розвиток фінського бренду 1 млрд доларів. У межах цієї колаборації високопродуктивні графічні процесори Nvidia будуть апаратно прискорювати програмне забезпечення Nokia для мереж мобільного зв'язку п'ятого та шостого поколінь (5G та 6G). Також Nvidia активно досліджує інтеграцію передових мережевих технологій Nokia у власну архітектуру суперкомп'ютерів для навчання нейромереж.

Через це провідні фінансові гіганти, серед яких Morgan Stanley та UBS, офіційно заявили, що традиційні консервативні методи оцінки вартості Nokia більше не є релевантними. Банкіри пропонують оцінювати капіталізацію компанії за прогнозованими майбутніми грошовими потоками від ШІ-контрактів, а не лише за поточними прибутками від продажу телеком-обладнання.

Скепсис аналітиків: стагнація 5G та реальна частка ШІ в доходах

Попри ейфорію на фондовому ринку, галузеві експерти закликають інвесторів зберігати холодний розум і вказують на приховані ризики.

Традиційний напрямок діяльності Nokia – будівництво та обслуговування мобільних мереж 5G – досі генерує понад 50% від усіх доходів групи. Проте цей ринок наразі перебуває в глибокій стагнації через тотальне скорочення капітальних бюджетів світових мобільних операторів.

Попри колосальний медійний ефект, інноваційний ШІ-напрямок на сьогодні забезпечує лише 8% від загального обсягу продажів фінської корпорації.

Подальша стабільність та довгострокове зростання котирувань Nokia критично залежатимуть від того, чи зможе менеджмент компанії конвертувати поточний технологічний хайп у тверді довгострокові контракти з великими технологічними гігантами.

Нагадаємо, транснаціональна корпорація Nokia повідомила, що її глава Сарі Балдауф планує піти у відставку.