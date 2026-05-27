Японська компанія в Україні протестувала дрон для виявлення мін

Максим Бурич
Під час тестових запусків фахівці відтворили реальні умови забрудненої місцевості
фото: NHK
Компанія сподівається, що її технології стануть ефективним рішенням для гуманітарного розмінування

Японські технології залучають до очищення земель від вибухонебезпечних предметів. Компанія Prodrone провела під Києвом перші випробування спеціалізованого безпілотника, розробленого для виявлення протипіхотних мін із повітря. Проєкт фінансується та реалізується за підтримки міжнародних інституцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NHK.

Потреба в автоматизації та цифровізації процесів гуманітарного розмінування в Україні є критичною. За оцінками Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), на території країни потенційно небезпечними залишаються близько 130 тис. кв. км.

На цих колосальних площах досі знаходяться протипіхотні та протитанкові міни, нерозірвані снаряди, касетні елементи та інші вибухонебезпечні речовини, залишені російськими окупаційними військами. Традиційні наземні методи виявлення забирають надто багато часу, тому залучення повітряного моніторингу має стати ключовим прискорювачем очищення територій.

Японська компанія Prodrone, яка активно співпрацює з українськими профільними фірмами у сфері військових технологій, раніше отримала цільовий грант від Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO).

Під час тестових запусків фахівці відтворили реальні умови забрудненої місцевості, використавши заздалегідь знешкоджені боєприпаси. Частину мін розставили безпосередньо на поверхні трави та ґрунту, а іншу частину боєприпасів закопали в землю на глибину близько 15 см.

Головним завданням випробувачів була перевірка стабільності та робочих характеристик інтегрованого металодетектора. Безпілотник виконував завдання в автоматичному режимі на наднизькій висоті – всього близько 30 сантиметрів від поверхні землі, чітко фіксуючи координати прихованих металевих об'єктів.

Представники компанії-розробника наголошують на гуманітарній місії свого проєкту. За їхніми словами, протипіхотні міни – це підступна зброя, яка роками заважає мирному населенню повертатися до нормального життя, займатися фермерством та відновлювати інфраструктуру. У Prodrone сподіваються, що їхні інженерні рішення стануть надійним та безпечним інструментом для виявлення мін в умовах воєнного часу.

Нагадаємо, українська компанія «Генерал Черешня» пройшла до другого раунду американської програми Drone Dominance Program, яку реалізує підрозділ Пентагону Defense Innovation Unit. 

Девайси

Японська компанія в Україні протестувала дрон для виявлення мін
