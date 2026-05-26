Компанія Маска у п’ять разів підвищила ціни на Starlink для Пентагону

Ростислав Вонс
Підвищення цін відбулося після того, як американські дрони-камікадзе, керовані мережею Starlink, почали досягати помітних успіхів у бойових діях проти Тегерану
фото: NYT
Під час війни США з Іраном ціна на термінали SpaceX зросла до $25 тис.

Компанія SpaceX суттєво підвищила вартість доступу до супутникового інтернету Starlink для Пентагону – в деяких випадках майже в п'ять разів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними журналістів, представники SpaceX на переговорах із військовими заявили, що американська армія фактично використовувала більш високий тарифний рівень зв'язку, ніж оплачувала. Йшлося про різницю між приблизно $5 тис. за термінал і тарифом близько $25 тис. на місяць.

У підсумку американське оборонне відомство погодилося на підвищення вартості, що майже подвоїло витрати на використання системи у відповідних операціях.

Паралельно тривають інші суперечки між сторонами щодо вартості окремих супутникових рішень, зокрема, сервісів прямого зв'язку для цивільного населення в умовах конфліктів. У Пентагоні також визнали, що наразі фактично немає повноцінної альтернативи Starlink.

Нагадаємо, на початку 2026 року Силам оборони України вдалося повернути під свій контроль близько 400 кв. км території під час наступу на півдні. У Пентагоні вважають, що одним із ключових факторів успіху цієї операції стало відключення російських військ від супутникового інтернету Starlink.

Після втрати доступу до системи окупанти зіткнулися із серйозними проблемами зі зв’язком. Це призвело до погіршення управління підрозділами та втрати ситуаційної обізнаності на полі бою, про що раніше масово писали й російські мілітарні Telegram-канали. Відомо, що США та компанія SpaceX останні місяці спільно працювали над перекриттям каналів використання Starlink російською армією, оскільки у Вашингтоні вважають систему критично важливою саме для українських військових.

Як відомо, Росія наблизилася до створення власного аналога Starlink для використання на фронті. Російські військові вже мають власну супутникову систему та тестують прототипи пристроїв для підсилення сигналу, схожих за принципом роботи на Starlink.

До слова, Велика Британія в межах підтримки України щорічно витрачає мільйони фунтів стерлінгів на послуги супутникового інтернет-зв’язку Starlink.

