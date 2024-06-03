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Вражатиме ціль за 400 км: три країни взялись за розробку електромагнітної гармати

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Вражатиме ціль за 400 км: три країни взялись за розробку електромагнітної гармати
Гармата рельсотрон буде мати максимальну потужність
фото із відкритих джерел

Японія, Франція та Німеччина вирішили створити максимально потужну електромагнітну гармату

Японське Агентство із закупівель, технологій та логістики (ATLA) оголосило про завершення етапу технічного завдання для співпраці з Францією та Німеччиною в галузі технологій, необхідних для розробки метальної зброї з електромагнітним приводом. Така гармата відома так само як рейлган або рейкотрон. Про це пише Defense Romania.

Буквально недавно японська сторона відправила до Штатів делегацію, щоб фахівці змогли ознайомитись з американським досвідом у розробці цієї технології. Самі США розробку своєї рейкової гармати на якийсь час призупинили. 

Рейкова гармата є сучасною електромагнітною зброєю, яка використовує магнітні поля, згенеровані сильними електричними струмами, для розгону снаряда до надзвичайно високих швидкостей. Головною відмінністю електромагнітної гармати від класичної гармати артилерії, в яких для метання снаряда використовується пороховий заряд, є те, що в рейкотроні для запуску снаряда застосовується потужна магнітна сила.

Базові компоненти рейлгану складаються з джерела живлення, двох паралельних металевих напрямних (рейок) та струмопровідної арматури. Коли електричний струм проходить від джерела живлення через напрямні та якір, навколо рейок створюється сильне електромагнітне поле. У свою чергу, це поле ініціює електромагнітну енергію (силу Лоренца), яка переміщає якір та прикріплений до нього снаряд із дуже високою швидкістю.

Defense Romania називає головною перевагою рельсотронів перед класичними артилерійськими системами те, що вони дозволяють запускати снаряди на великі дистанції з дуже високими швидкостями без використання метальних зарядів. Тобто із набагато меншими фінансовими витратами. До того ж снаряди електромагнітних гармат мають менші розміри, і їх найважче виявити. До того ж снаряди таких гармат можуть вражати цілі на більших дистанціях з більш високою точністю. Передбачається, що деякі зразки рейлганів матимуть змогу вести вогонь на дистанціях до 400 кілометрів.

Однак у рельсотронів є свої недоліки. Головною є необхідність у величезній кількості електроенергії, що вимагатиме передових систем живлення, здатних витримувати силу струму в мільйони ампер. Крім того, сильні теплові та механічні навантаження, що виникають під час стрілянини, створюють проблеми з довговічністю матеріалів, використаних у конструкціях рейлганів.

За даними Defense Romania, 2021 року Японія представила прототип середньої рейкової гармати, здатної запускати снаряд масою 320 грамів із початковою швидкістю 2230 м/с. Зброя використовує поточну енергію заряду 5 МДж. Японські конструктори мають амбіції щодо збільшення цієї енергії до 20 МДж. Згодом Японія надала $56 млн на реалізацію проекту рейлгану. Сам проект розрахований на період до 2028 року.

Що стосується зусиль США у розробці електромагнітної гармати, то президент некомерційного Альянсу протиракетної оборони США Рікі Еллісон заявив ще 2022 року, що зброя «визнана до оперативного розгортання». Заява була зроблена практично відразу після того, як Пентагон відмовився від проекту. ВМС США витратили десять років і витратили $500 млн на розробку технології рейкових гармат, перш ніж влітку 2021 відмовилися від своїх зусиль і зосередилися на розробці гіперзвукових ракет.

До слова, російський державний оборонний конгломерат «Ростех» 1 червня заявив, що його дочірнє підприємство «Високоточні комплекси» створило багатофункціональні роботизовані комплекси «Депеша» та «Баггі», які російські війська випробовують на полі бою в Україні. 

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Теги: США Німеччина зброя Японія Франція технології струм Пентагон

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