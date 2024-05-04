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Італійський волейбольний клуб дав посаду росіянці, у якої брат воював проти України

Христина Жиренко
glavcom.ua
Італійський волейбольний клуб дав посаду росіянці, у якої брат воював проти України
Брат Тетяни Кошелєвої Сергій служив у 137-му парашутно-десантному полку
зображення: by.tribuna.com

Сергій Кошелєв був ліквідований українськими військовими у 2022 році

Чемпіонку світу з волейболу росіянку Тетяну Кошелєву призначено керівником молодіжного сектору «Валлефольї», повідомляється на сайті італійського волейбольного клубу.

Варто зазначити, що брат Кошелєвої Сергій брав участь в збройній агресії проти України та був ліквідований нашими військовими у 2022 році. За інформацією проекту KilledInUkraine, він служив у 137-му парашутно-десантному полку, що дислокується в Рязані

У квітні Кошелєва оголосила про завершення професійної кар'єри. Росіянка виступала за «Валлефольї» з 2021 року.

«Наша мета – стати не просто спортивним клубом, а законодавцем мод бути прикладом для підростаючих поколінь. Одним із моїх нових завдань у «Валлефольї» стане турбота про молодіжний сектор. Моєю метою буде створення методики роботи, спрямованої на розвиток особистості молодих спортсменів. Хочемо прищепити майбутнім волейболістам справжні цінності спорту: дисципліну, згуртованість, залучення, а не лише перемоги, медалі та кубки. Хочемо дати дітям можливість рости, а також стати великими гравцями та досягати найамбіційніших цілей», – сказала Кошелєва.

«Тетяна була нашим капітаном, нашим лідером, провела у команді чудові сезони. Ми не хотіли її втрачати і дуже раді, що вона прийняла нашу пропозицію щодо співпраці. Така людина стане орієнтиром для спортсменів молодіжного сектору», – заявив президент клубу Івано Анджелі.

Теги: війна волейбол

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