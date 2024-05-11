У Донецьку пролунали вибухи, де окупанти готувалися до річниці псевдореферендуму

Пропагандисти переконані, що атаку здійснили українські військові з ракетної системи залпового вогню Himars

У тимчасово окупованому Донецьку було чути вибухи. Після влучань у місті також було видно дим. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та пропагандистське агентство «Риа Новости».

За даними російських ЗМІ, удар припав по Ленінському району Донецька, де окупанти готували автопробіг до річниці псевдореферендуму, після якого оголосили про створення квазіреспубліки «ДНР». Місцеві пабліки повідомляють, що внаслідок удару знищено ресторан Paradise, який полюбляли відвідувати окупанти.

Як пишуть пропагандисти, атаку здійснили українські військові з ракетної системи залпового вогню Himars. Від удару пошкодило будівлю місцевого ресторану, а також, ймовірно, є постраждалі.

Наразі Україна поки не коментувала вибухи в Донецьку.

Внаслідок удару знищено ресторан Paradise, який полюбляли відвідувати окупанти фото з соцмереж

Україна поки не коментувала вибухи в Донецьку фото з соцмереж

Нагадаємо, увечері 10 травня на окупованій Луганщині пролунали потужні вибухи. Унаслідок цього спалахнула масштабна пожежа.

До слова, аварійні сходження боєприпасів з російських літаків на власній території означають системну проблему, яка становить велику загрозу для цивільного населення РФ.