Британія радить своїм громадянам утриматися від поїздок в Україну

Британія радить своїм громадянам відвідувати лише деякі області України, і то за необхідності

МЗС Британії оприлюднило карту України, яка поділена на дві зони

Міністерство закордонних справ Великої Британії радить своїм громадянам не їздити в Україну, зокрема на наші території у межах 50 км від кордону з Білоруссю. Про це йдеться у заві британського уряду.

МЗС також оприлюднило карту України, яка поділена на дві зони. Червоним виділені місця, в які взагалі не варто їхати, помаранчевим – регіони, які можна відвідувати за умови, що це невідкладна подорож.

Слід зауважити, що Волинь, Рівненщина та Житомирщина на цій карті поділені на дві зони – помаранчеву та червону.

Зокрема у рекомендації зазначається, що варто утриматися від будь-яких, крім обов'язкових, поїздок до західних областей Львова, Волині, Рівного та Житомира, а також від будь-яких поїздок у межах 50 км від кордонів Волині, Рівного та Житомира з Білоруссю. Також уряд Британії радить своїм громадянам утриматися від поїздок до Закарпаття, Івано-Франківська, Тернополя та Чернівців, а також від будь-яких поїздок до решти України.

Нагадаємо, Киргизстан радить своїм громадянам утриматися від поїздок до Росії. Також Таджикистан рекомендує громадянам утриматися від поїздок до Росії. Відповідна заява з’явилася на сайті Міністерства закордонних справ 27 квітня.