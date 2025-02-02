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Росія створила безпілотник, що здатен уражати морські дрони ЗСУ – ISW

Ірина Бура
glavcom.ua
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Росія створила безпілотник, що здатен уражати морські дрони ЗСУ – ISW
фото ілюстративне з відкритих джерел

Міністерство оборони Росії заявило, що Чорноморський флот використав безпілотник для знищення українського військового морського дрона

Російські військові створили дрон, що здатний уражати українські військові морські безпілотники. Це може нівелювати домінування Військово-морських сил ЗСУ в Чорному морі. Про це повідомляє Інституту вивчення війни (ISW).

Міністерство оборони Росії 1 лютого повідомило, що Чорноморський флот використав безпілотник для знищення українського військового морського дрона.

Російські військові блогери стверджують, що ЧФ Росії запустив ракети з безпілотника типу «Оріон» російської компанії «Кронштадт» із невстановленого військового морського об'єкта.

Зазначається, що цей удар може бути першим задокументованим випадком використання російськими силами військового морського об'єкта для розгортання безпілотних літальних апаратів, що здатні знищувати українські військові морські безпілотники.

Між тим інший російський блогер закликав російську владу збільшити виробництво зброї, подібної до ракет X-UAV (ТКБ-1030), що запускаються з дрона. Це дасть змогу ефективніше боротися з можливостями морських безпілотників українських Сил оборони, які зробили надто ризикованим використання гелікоптерів у районі Чорного моря.

«Українські сили продемонстрували свою здатність збивати російські гелікоптери Мі-8 над Чорним морем ракетами, запущеними з ударних морських безпілотників Magura V5. Удар ЧФ РФ 1 лютого свідчить про те, що російські сили розробили новий метод, щоб спробувати нівелювати цю адаптацію українських морських безпілотників», – йдеться у звіті.

Гагадаємо, Росія зараз використовує безпілотники «шахед» зі збільшеною бойовою частиною до 90 кг та металевими елементами (шрапнель), аби збільшити кількість жертв серед цивільних.

До слова, 31 грудня 2024 року воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України Group 13 вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.

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Теги: ЗСУ росіяни безпілотник ворог росія Україна військові війна окупанти

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