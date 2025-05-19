Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Китай запускає гігантський безпілотник, який зможе долетіти до України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Китай запускає гігантський безпілотник, який зможе долетіти до України
Jiu Tian має злетіти вперше до кінця червня
фото з відкритих джерел

Дрон може виконувати широкий спектр завдань – від розвідки і радіоелектронної боротьби до підтримки бойових операцій

Китай готується запустити новий важкий безпілотник із дальністю польоту понад 7 тис. км. Дрон оснащений унікальними бойовими можливостями для розширення операційних можливостей повітряних сил країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Soutch China Morning Post.

Китайський Jiu Tian має злетіти вперше до кінця червня, розпочинаючи серію випробувань перед розгортанням у народно-визвольній армії Китаю. Це реактивний БпЛА великої дальності, який здатний нести до шести тонн боєприпасів і випускати до сотні малих дронів або боєприпасів. Це дозволить створити мережеві рої для ураження цілей або придушення систем протиповітряної оборони противника.

Безпілотник має розмах крил 25 метрів і максимальну злітну вагу 16 тонн, що ставить його в один ряд з американськими безпілотниками RQ-4 Global Hawk та MQ-9 Reaper, але з додатковими ударними можливостями. Розробляє пристрій Aviation Industry Corporation of China у співпраці з державним підприємством Guangzhou Haige Communications.

Jiu Tian може виконувати широкий спектр завдань – від розвідки і радіоелектронної боротьби до підтримки бойових операцій. Модульний відсік корисного навантаження дозволяє швидко адаптувати безпілотник під різні місії – від охорони кордонів і морського спостереження до аварійно-рятувальних операцій.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

 Нагадаємо,  Китай не може виступати посередником у врегулюванні війни в Україні, оскільки нинішня ситуація з різних причин вигідна Пекіну. Таку думку висловив Михайло Гончар, президент Центру «Стратегія ХХІ», коментуючи можливість залучення Китаю для завершення війни в України. 

Гончар нагадав про спроби України та США залучити Китай до реального посередництва, а не формальної участі в цьому процесі. Однак ці спроби виявилися марними через міцні відносини між Росією та Китаєм, які лише зміцнилися після початку повномасштабного вторгнення. 

Також голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко зауважував, що Китай не стане тиснути на Росію для врегулювання війни в Україні, оскільки розглядає її як стратегічного партнера та постачальника ресурсів. 

Читайте також:

Теги: Китай безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лідери європейських держав під час візиту до України
Не буде ніякого перемир'я
11 травня, 07:52
Китай випустив високошвидкісний безпілотний підводний апарат
Може бути місяць під водою: Китай запустив перший у світі підводний безпілотник із ШІ
7 травня, 18:39
Валерій Залужний заявив, що вже розпочалися перегони за домінування між дронами та РЕБ
Залужний назвав найбільш ефективну зброю на фронті
1 травня, 06:19
Сирський визначив першочерговим завданням для українських воїнів знищення операторів ворожих БпЛА та їхніх пунктів управління
Підрозділи безпілотних систем ЗСУ показали рекордну ефективність у квітні – Олександр Сирський
2 травня, 14:42
Рейси було скасовано або перенесено
У московських аеропортах стався колапс через атаку безпілотників
7 травня, 09:33
Повідомлялося, що на 9 травня Росія підготувала провокації, аби звинуватити Україну в порушенні перемирʼя
У Білгороді дрон атакував будівлю уряду (відео)
9 травня, 14:51
За словами президента, Україна отримала сигнал від китайської сторони про підтримку 30-денного припинення вогню на фронті
Китай просив Україну не атакувати РФ на 9 травня
13 травня, 17:25
Михайло Гончар: Китай має важелі на Росію і міг би їх задіяти
«Добре заробляє на війні». Експерт пояснив, чому Китай не може бути посередником у врегулюванні в Україні
14 травня, 18:20
Росія зараз є економічним васалом Китаю, вважає Сікорський
Сікорський назвав країну, яка могла б «поставити Путіна на місце»
17 травня, 13:15

Девайси

Sony почала масово блокувати російські акаунти на PlayStation Network
Sony почала масово блокувати російські акаунти на PlayStation Network
Китай запускає гігантський безпілотник, який зможе долетіти до України
Китай запускає гігантський безпілотник, який зможе долетіти до України
iPhone 17 Air стане першим смартфоном Apple з акумулятором нового типу
iPhone 17 Air стане першим смартфоном Apple з акумулятором нового типу
Три країни Європи можуть обмежити доступ до соцмереж
Три країни Європи можуть обмежити доступ до соцмереж
Керування мозком: Apple тестує нове управління iPhone
Керування мозком: Apple тестує нове управління iPhone
Завод у Румунії розпочинає серійне виробництво військових дронів
Завод у Румунії розпочинає серійне виробництво військових дронів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
223K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 травня: ситуація на фронті
83K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 травня 2025
47K
Зеленський зробив Папі Римському особливий подарунок
43K
Сенегалець пояснив, чому плакав, коли його взяли в полон ЗСУ
31K
ЗСУ ліквідували українського боксера, який змагався разом з Усиком і Ломаченком
31K
Сіміон переплутав прапори й «став» президентом Чаду замість Румунії

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала майже 9 год
Вчора, 08:57
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua