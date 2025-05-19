Китай запускає гігантський безпілотник, який зможе долетіти до України

Дрон може виконувати широкий спектр завдань – від розвідки і радіоелектронної боротьби до підтримки бойових операцій

Китай готується запустити новий важкий безпілотник із дальністю польоту понад 7 тис. км. Дрон оснащений унікальними бойовими можливостями для розширення операційних можливостей повітряних сил країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Soutch China Morning Post.

Китайський Jiu Tian має злетіти вперше до кінця червня, розпочинаючи серію випробувань перед розгортанням у народно-визвольній армії Китаю. Це реактивний БпЛА великої дальності, який здатний нести до шести тонн боєприпасів і випускати до сотні малих дронів або боєприпасів. Це дозволить створити мережеві рої для ураження цілей або придушення систем протиповітряної оборони противника.

Безпілотник має розмах крил 25 метрів і максимальну злітну вагу 16 тонн, що ставить його в один ряд з американськими безпілотниками RQ-4 Global Hawk та MQ-9 Reaper, але з додатковими ударними можливостями. Розробляє пристрій Aviation Industry Corporation of China у співпраці з державним підприємством Guangzhou Haige Communications.

Jiu Tian може виконувати широкий спектр завдань – від розвідки і радіоелектронної боротьби до підтримки бойових операцій. Модульний відсік корисного навантаження дозволяє швидко адаптувати безпілотник під різні місії – від охорони кордонів і морського спостереження до аварійно-рятувальних операцій.

Нагадаємо, Китай не може виступати посередником у врегулюванні війни в Україні, оскільки нинішня ситуація з різних причин вигідна Пекіну. Таку думку висловив Михайло Гончар, президент Центру «Стратегія ХХІ», коментуючи можливість залучення Китаю для завершення війни в України.

Гончар нагадав про спроби України та США залучити Китай до реального посередництва, а не формальної участі в цьому процесі. Однак ці спроби виявилися марними через міцні відносини між Росією та Китаєм, які лише зміцнилися після початку повномасштабного вторгнення.

Також голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко зауважував, що Китай не стане тиснути на Росію для врегулювання війни в Україні, оскільки розглядає її як стратегічного партнера та постачальника ресурсів.