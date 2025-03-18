Столичний музей авіації отримав цінний експонат – російський дрон «Гербера»

Дрон «Гербера» призначений для відволікання протиповітряної оборони, розвідки або ж для нанесення ударів

Державний музей авіації України імені Антонова, розташований на території державного університету «Київський авіаційний інститут», отримав у подарунок цінний екземпляр, а саме – збитий російський безпілотник «Гербера». Про це повідомив член наглядової ради університету Антон Сененко, інформує «Главком».

За словами Сененка, бійці ППО з півночі Київської області подарували волонтерам збитий російський безпілотник «Гербера», який є дешевшим аналогом «Шахеда». Він призначений для відволікання протиповітряної оборони, розвідки або ж для нанесення ударів.

Збитий українськими силами ППО російський безпілотник «Гербера» фото: Anton Senenko/Facebook

«Пінопластовий і дешевий, сволота. Так, бійці ввалили по ньому з кулемета «Браунінг» на всі гроші, розтрощили мордяку, воно і впало. Загалом, ППОшники, сором’язливо шаркаючи ногою по бетонній підлозі СТО, віддали нам його і ще й в додаток двигун від «Шахеда», – розповів Антон Сененко.

Волонтери вирішили віддати його в музей – привезли його в ангар університету «Київський авіаційний інститут».

«Тепер будь-хто з нинишніх тисяч відвідувачів музею зможуть наживо побачити, що росіяни по нам запускають, а студенти Авіаційного зможуть щось для себе корисного дізнатися про російські технології», – написав Сененко.

Нагадаємо, Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах безпілотні авіаційні комплекси WINFLY українського виробництва.

До слова, Україна випробувала новий далекобійний дрон. Він здатен пролетіти 3 тис. км. За словами президента Зеленського, Україна розвиває лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку держави.