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Столичний музей авіації отримав цінний експонат – російський дрон «Гербера»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Столичний музей авіації отримав цінний експонат – російський дрон «Гербера»
Збитий російський безпілотник «Гербера» є дешевшим аналогом «Шахеда»
фото: Антон Сененко/Facebook

Дрон «Гербера» призначений для відволікання протиповітряної оборони, розвідки або ж для нанесення ударів

Державний музей авіації України імені Антонова, розташований на території державного університету «Київський авіаційний інститут», отримав у подарунок цінний екземпляр, а саме – збитий російський безпілотник «Гербера». Про це повідомив член наглядової ради університету Антон Сененко, інформує «Главком». 

За словами Сененка, бійці ППО з півночі Київської області подарували волонтерам збитий російський безпілотник «Гербера», який є дешевшим аналогом «Шахеда». Він призначений для відволікання протиповітряної оборони, розвідки або ж для нанесення ударів. 

Збитий українськими силами ППО російський безпілотник «Гербера»
Збитий українськими силами ППО російський безпілотник «Гербера»
фото: Anton Senenko/Facebook

«Пінопластовий і дешевий, сволота. Так, бійці ввалили по ньому з кулемета «Браунінг» на всі гроші, розтрощили мордяку, воно і впало. Загалом, ППОшники, сором’язливо шаркаючи ногою по бетонній підлозі СТО, віддали нам його і ще й в додаток двигун від «Шахеда», – розповів Антон Сененко.

Волонтери вирішили віддати його в музей – привезли його в ангар університету «Київський авіаційний інститут».

«Тепер будь-хто з нинишніх тисяч відвідувачів музею зможуть наживо побачити, що росіяни по нам запускають, а студенти Авіаційного зможуть щось для себе корисного дізнатися про російські технології», – написав Сененко.

Нагадаємо, Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах безпілотні авіаційні комплекси WINFLY українського виробництва.

До слова, Україна випробувала новий далекобійний дрон. Він здатен пролетіти 3 тис. км. За словами президента Зеленського, Україна розвиває лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку держави.

Теги: гроші студенти технології музей безпілотник росіяни

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