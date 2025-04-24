Херсон вимкнув світлофори через атаки російських дронів

У Херсоні 17 квітня ворог атакував дроном таксі, коли водій виконував замовлення та віз пасажира в лікарню

Світлофор робить автівки легкою мішенню для окупантів

Влада Херсона ухвалила рішення тимчасово припинити роботу світлофорів через небезпеку обстрілів цивільного транспорту дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Через високу активність російських дронів, спільно з військовими було прийнято рішення про тимчасове відключення світлофорів у Херсоні.

«Окупанти продовжують полювати на цивільні автівки. Світлофор зупиняє машину, а значить – робить її легкою мішенню для російських військових», – каже Прокудін.

Глава Херсонщини закликав водіїв та пішоходів бути уважними та обережними.

Нагадаємо, російські війська активізували обстріли Херсонської області протягом останнього тижня та змінили тактику. Ворог спочатку скидає авіабомби, а потім накриває ту ж саму місцевість артилерією.

Як відомо, кількість російських дронів цьогоріч зросла у вісім разів в порівнянні з минулим роком. Так, з початку 2025 року Росія запустила по Україні 11,4 тис. дронів. А у 2024 році, за то й же період, з 1 січня по 10 квітня, Росія запустила 1,4 тис. дронів.

Як повідомлялося, російські загарбники 23 квітня вдарили дроном-камікадзе по місту Марганець на Дніпропетровщині. Внаслідок удару є поранені та загиблі.

До слова, для створення комфортних умов для пішоходів у Києві світлофорні об’єкти обладнують новим типом кнопок, поєднаними з пристроями звукового супроводу.

Кнопки мають нову форму – прямокутні блоки жовтого кольору. Вони оснащені сенсором і видають ледь помітний звуковий сигнал для кращого орієнтування людей з порушеннями зору.