Херсон вимкнув світлофори через атаки російських дронів
Світлофор робить автівки легкою мішенню для окупантів
Влада Херсона ухвалила рішення тимчасово припинити роботу світлофорів через небезпеку обстрілів цивільного транспорту дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Через високу активність російських дронів, спільно з військовими було прийнято рішення про тимчасове відключення світлофорів у Херсоні.
«Окупанти продовжують полювати на цивільні автівки. Світлофор зупиняє машину, а значить – робить її легкою мішенню для російських військових», – каже Прокудін.
Глава Херсонщини закликав водіїв та пішоходів бути уважними та обережними.
Нагадаємо, російські війська активізували обстріли Херсонської області протягом останнього тижня та змінили тактику. Ворог спочатку скидає авіабомби, а потім накриває ту ж саму місцевість артилерією.
Як відомо, кількість російських дронів цьогоріч зросла у вісім разів в порівнянні з минулим роком. Так, з початку 2025 року Росія запустила по Україні 11,4 тис. дронів. А у 2024 році, за то й же період, з 1 січня по 10 квітня, Росія запустила 1,4 тис. дронів.
Як повідомлялося, російські загарбники 23 квітня вдарили дроном-камікадзе по місту Марганець на Дніпропетровщині. Внаслідок удару є поранені та загиблі.
До слова, для створення комфортних умов для пішоходів у Києві світлофорні об’єкти обладнують новим типом кнопок, поєднаними з пристроями звукового супроводу.
Кнопки мають нову форму – прямокутні блоки жовтого кольору. Вони оснащені сенсором і видають ледь помітний звуковий сигнал для кращого орієнтування людей з порушеннями зору.
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