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Що станеться, якщо заряджати телефон всю ніч: відповідь експерта

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Що станеться, якщо заряджати телефон всю ніч: відповідь експерта
Нічна зарядка не може скорити термін експлуатації девайса
фото з відкритих джерел

За словами експертів, заряджання всю ніч не шкодить смартфону

Багато користувачів смартфонів воліють заряджати свій девайс уночі. Вдень часто-густо на це бракує часу. Крім того, не завжди є під рукою джерело струму. Та й сам смартфон багато хто протягом дня буквально не випускає з рук. Тому час на зарядку залишається лише вночі. Водночас немало страшилок, якими рясніє інтернет, пов’язані саме з нічною зарядкою смартфона.

Чи така вона страшна для девайса, і чим реально не варто нехтувати, ставлячи смартфон на зарядку, розповіли в блозі компанії Selby.

Фахівці підтвердили деякі популярні міркування щодо нічної зарядки смартфона, а деякі спростували.

Нічна зарядка призводить до перевантаження акумулятора та скорочує термін його «життя». Насправді це не так. Всі сучасні смартфони мають захист від перезарядки. Тому жодна перезарядка їм не загрожує. При цьому навіть повністю заряджений смартфон, який не вимкнений з розетки, розряджається до 99% і потім знову набирає відсоток, якого бракує.

При нічній зарядці смартфона може виникнути його перегрів, що призводить до скорочення терміну служби акумулятора або навіть самозаймання девайса. А це правда. Та це можливо, якщо відсутня внутрішня вентиляція смартфона. Наприклад, деякі власники смартфонів настільки нерозлучні зі своїм девайсом, що кладуть його вночі під подушку або загортають у ковдру. При цьому, заряджаючись, смартфон виділяє деяку частку тепла. І якщо відтоку тепла немає, це може спричинити його пошкодження. Тому, ставлячи смартфон увечері на зарядку, подбайте, щоби він знаходився на тепловідвідній поверхні.

Батарея смартфона не любить сильного перегріву або переохолодження. І це також правда. Наприклад, компанія Apple не приховує, що смартфони погано переносять температуру повітря понад 35 градусів. Вищі градуси скорочують термін служби акумулятора. Не варто також ставити смартфон на зарядку і тоді, коли він переохолоджений. Навіть якщо ви принесли його з морозу, дайте йому трохи відігрітися.

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Теги: телефон лайфхак поради

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