Чому смартфон швидко розряджається: основні причини

Щоб пристрій успішно справлявся з усіма завданнями, він має бути обладнаний містким акумулятором

Сучасні засоби мобільного зв'язку це вже більше, ніж просто засіб комунікації, інформує Ukr.Media. Вони дають змогу отримати доступ до авто, банківських рахунків, не кажучи вже про доступ до необхідної інформації, фото- і відеозйомку, а також здійснення дзвінків і навіть відеоконференцій.

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Щоб пристрій успішно справлявся з усіма покладеними на нього завданнями, він має бути обладнаний містким акумулятором, який необхідно вчасно заряджати. Трапляється, що після повної зарядки кислотна акумуляторна батарея (АКБ) починає стрімко втрачати рівень заряду.

Зокрема, у роботі мобільних застосунків можуть виникати помилки, що може спричинити «зависання», а воно зі свого боку навантажує процесор і виснажує акумулятор.

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Разом із цим пристрій може сильно нагрітися. Доведеться перезавантажити його і перевірити наявність оновлень додатків в офіційних магазинах.

Також шкідливе програмне забезпечення, або просто вірус, так само може стати причиною розряду батареї. Деякі ВПО можуть «висадити» АКБ вночі за кілька годин, навіть якщо телефон заблокований.

Крім того, знос акумулятора пристрою настає швидше, якщо неправильно експлуатувати гаджет. На це може вказувати різке зниження рівня зарядки з 40-30% до нуля.

Смартфон може почати відключатися при достатньому рівні заряду під час розмови. Ще одна ознака – роздута батарея.

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Ще однією причиною може стати Несправний контролер рівня заряду може призвести до тих самих наслідків, але тоді й заряджання відбувається дуже повільно.

Щоб з точністю встановити причину несправності, слід звернутися до фахівця в майстерню.