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Мобільні телефони підвищують ризик серцевого захворювання (дослідження)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Мобільні телефони підвищують ризик серцевого захворювання (дослідження)
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Телефонні розмови можуть негативно впливати на здоровʼя

Китайські вчені з'ясували, що розмови по мобільному телефону протягом 30 хвилин і більше на тиждень пов'язані з підвищеним ризиком гіпертонії. Про це повідомляє European Heart Journal Digital Health.

Майже три чверті населення земної кулі від 10 років мають мобільні телефони. Приблизно 1,3 мільярда людей від 30 до 79 років при цьому страждають на гіпертонію. Високий кров'яний тиск – основний фактор ризику серцевого нападу та інсульту, що є провідною причиною передчасної смертності у світі.

Науковці з Національного центру клінічних досліджень захворювань нирок (Китай) вирішили дізнатися, чи є зв'язок між гіпертонією та розмовами по мобільному телефону. Для цього вони використали дані Британського біобанку, куди увійшли понад 212 тис. осіб віком від 37 до 73 років.

Інформацію про те, наскільки часто учасники дослідження користувалися мобільними телефонами, вчені зібрали за допомогою спеціальної програми, яка враховує кількість годин розмов на тиждень.

Було зроблено поправки на вік, стать, індекс маси тіла, належність до тієї чи іншої раси, сімейний анамнез гіпертонії, освіту, статус куріння, рівень холестерину та глюкози в крові, функцію роботи нирок, прийом лікарських засобів та інші фактори ризику підвищеного тиску.

Середній вік учасників становив 54 роки, 62% з них були жінками, 88% користувалися мобільними телефонами. За 12 років спостережень у 13 984 людей розвинулася гіпертонія. З'ясувалося, що у тих учасників, які розмовляли телефоном 30 і більше хвилин на тиждень, ймовірність виникнення гіпертонії в середньому була вищою на 12%, ніж у людей, які витрачали на це менше часу.

При цьому можливість розвитку гіпертонії була вищою у тих учасників, у яких в сімейному анамнезі вже було інше захворювання. Результати виявилися однаковими як для жінок, так і чоловіків.

До слова, вчені знайшли несподіваний спосіб покращити здоровʼя.

Крім того, науковці довели, що рівень прибутку має значення при серцево-судинних хворобах – серцевий напад через маленьку зарплату: вчені дослідили як дохід впливає на здоровʼя.

Раніше повідомлялося, що вчені знайшли простий та приємний спосіб продовжити тривалість життя (дослідження).

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Теги: здоров'я телефон хвороби

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