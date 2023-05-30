Телефон з ноутбуком краще тримати окремо: роз’яснення експерта

Гаджет, який лежить на ноутбуці, може призвести до серйозних проблем

Деякі користувачі часто кладуть мобільний пристрій на переносний комп’ютер під час роботи за другим пристроєм. Робиться це для того, щоб смартфон залишався під рукою: хіба мало, доведеться відповісти на дзвінок або на повідомлення в месенджері.

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Так, це дуже зручно. І все ж досвідчені користувачі не радять допускати зіткнення двох вищеназваних пристроїв, повідомляє iTechua.

Річ у тім, що гаджет, який лежить на ноутбуці, може призвести до серйозних проблем. Труднощі можуть виникнути і з мобільником, і з персональним комп’ютером.

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По-перше, користувач має бути готовий до появи звукових перешкод під час роботи комп’ютера. Проблема даватиметься взнаки просто перед надходженням дзвінка на смартфон.

По-друге, мобільник почне набагато швидше розряджатися. Річ у тім, що навантаження на пристрій підвищується при знаходженні поруч із ноутбуком.

По-третє, не можна забувати про лаги, які можуть виникнути під час функціонування і комп’ютера, і смартфона. Існує навіть ризик виходу з ладу обох пристроїв.

Таким чином, мобільний гаджет не можна класти на ноутбук. Ба більше, увімкнені пристрої бажано тримати якомога далі один від одного.