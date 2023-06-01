Як користуватися телефоном у літній період: поради експертів

Експерти нагадали, на що слід звернути увагу під час експлуатації мобільних пристроїв у спекотну пору року

Сьогодні перший день літа. У зв’язку з цим експерти вирішили нагадати, на що слід звернути увагу під час експлуатації мобільних пристроїв у спекотну пору року, повідомляє Prostomob.

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Автояскравість дисплея – ця функція дає змогу забезпечити комфортне використання смартфона на сонці. У бюджетних моделях вона працює не дуже добре.

Також категорично не рекомендується залишати гаджет під впливом сонячних променів. Він може перегрітися. У спеку смартфон краще ховати в найпрохолодніше місце.

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Крім того, у літню спеку мобільний пристрій перевантажувати протипоказано. Експерти не радять запускати на спеці «важкі» додатки. Це дасть змогу врятувати гаджет від перегріву.

До слова, експерти не радять залишати мобільні пристрої в закритих і нагрітих приміщеннях. Як приклад можна навести салон автомобіля. У сумці смартфон у спеку також носити не бажано. Від використання чохла влітку краще відмовитися.

Нагадаємо, експерти назвали основні причини, чому смартфон швидко розряджається.

Раніше Apple, яку вже кілька років критикують за відсутність інновацій, анонсувала ряд корисних опцій доступності, які з'являться в iOS, iPadOS та macOS до кінця поточного року.

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До слова, деякі користувачі часто кладуть мобільний пристрій на переносний комп’ютер під час роботи за другим пристроєм. Проте досвідчені користувачі все ж не радять допускати зіткнення двох вищеназваних пристроїв.