  1. Головна
  2. Техно
  3. Девайси
рус
    Девайси

    Співзасновник Apple купив новий iPhone та поділився враженнями

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Співзасновнику Apple не сподобався новий iPhone - Співзасновник Apple купив новий iPhone та поділився враженнями
    Співзасновнику Apple не сподобався новий iPhone
    Фото з відкритих джерел

    Стів Возняк, який разом зі Стівом Джобсом заснував компанію Apple, купив новий смартфон компанії – iPhone 13

    Співзасновник Apple та один з найвідоміших інженерів у світі Стів Возняк купив новий смартфон компанії – iPhone 13. Він також висловив свою думку про новинку.

    Як повідомляє видання Yahoo!Finance, бізнесмен не побачив різниці між новим iPhone та його попередником.

    «Я отримав новий iPhone. Я справді не бачу різниці (з попереднім смартфоном – ред.)», – цитує видання Возняка.

    Він також припустив, що смартфон оснащено застарілим програмним забезпеченням.

    Лінійка смартфонів iPhone 13 дебютувала у вересні 2021 року. Pro-версії отримали новий екран Super Retina XDR, який має пік яскравості 1000 ніт та частоту оновлення 120 Гц. Остання – адаптивна. Тобто, залежить від того, який контент споживає користувач.

    В Apple запевняють, що всі iPhone 13 отримали покращену батарею. Так, наприклад, 13 Pro служить на 90 хвилин довше ніж iPhone 12 Pro.

    Більш детально про iPhone 13 – за посиланням.

    Нові смартфони Apple вже продаються і в Україні. Які версії iPhone 13 доступні в Україні та скільки вони коштують, дивіться за цим посиланням.

    Також нещодавно Apple представила оновлення операційної системи для iPhone та iPad. Серед нововведень – функція SharePlay, яка позиціонується як «абсолютно новий спосіб ділитися з усіма учасниками виклику FaceTime контентом з Apple TV, музики та інших підтримуваних додатків з App Store».

    За допомогою цієї опції користувачі, які беруть участь у виклику FaceTime, можуть спільно переглядати контент, слухати й читати, дивитися фото та відео, гортати вебсторінки та допомагати одне одному у виконанні завдань.

    Читайте також:

    Теги: Apple
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Співзасновник Apple купив новий iPhone та поділився враженнями