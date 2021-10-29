Скільки Apple заробляє на iPhone: компанія оприлюднила фінансовий звіт

За фінансовий рік Apple заробила на продажах смартфонів майже $200 млрд

За рік Apple заробила на продажах смартфонів майже $200 млрд. Про це свідчить звіт компанії за 2021 фінансовий рік, який у Apple скінчився 25 вересня.

Річний дохід компанії сягнув $365,82 млрд. А чистий прибуток – $94,68 млрд.

Продажі зросли у всіх регіонах. Але найсильніше – у Китаї.

Всі основні категорії продуктів показали зростання виручки. Проте найсильніше зросли продажі iPhone — на 47%.

Дохід Apple за категоріями товарів

Цієї осені відбулося вже дві презентації Apple. На першій компанія показала нові iPhone та iPad. На другій дебютували нові ноутбуки та навушники.

Нещодавно в Україні стартували продажі нових смартфонів Apple – iPhone 13. Всі подробиці – за посиланням.

Також нещодавно Apple представила оновлення операційної системи для iPhone та iPad. Серед нововведень – функція SharePlay, яка позиціонується як «абсолютно новий спосіб ділитися з усіма учасниками виклику FaceTime контентом з Apple TV, музики та інших підтримуваних додатків з App Store».

За допомогою цієї опції користувачі, які беруть участь у виклику FaceTime, можуть спільно переглядати контент, слухати й читати, дивитися фото та відео, гортати вебсторінки та допомагати одне одному у виконанні завдань.