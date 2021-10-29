  1. Головна
  2. Техно
  3. Девайси
рус
    Девайси

    Скільки Apple заробляє на iPhone: компанія оприлюднила фінансовий звіт

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Найбільше Apple заробляє на смартфонах - Скільки Apple заробляє на iPhone: компанія оприлюднила фінансовий звіт
    Найбільше Apple заробляє на смартфонах
    Фото: The Verge

    За фінансовий рік Apple заробила на продажах смартфонів майже $200 млрд

    За рік Apple заробила на продажах смартфонів майже $200 млрд. Про це свідчить звіт компанії за 2021 фінансовий рік, який у Apple скінчився 25 вересня.

    Річний дохід компанії сягнув $365,82 млрд. А чистий прибуток – $94,68 млрд.

    Продажі зросли у всіх регіонах. Але найсильніше – у Китаї.

    Всі основні категорії продуктів показали зростання виручки. Проте найсильніше зросли продажі iPhone — на 47%.

    Дохід Apple за категоріями товарів
    Дохід Apple за категоріями товарів

    Цієї осені відбулося вже дві презентації Apple. На першій компанія показала нові iPhone та iPad. На другій дебютували нові ноутбуки та навушники.

    Нещодавно в Україні стартували продажі нових смартфонів Apple – iPhone 13. Всі подробиці – за посиланням.

    Також нещодавно Apple представила оновлення операційної системи для iPhone та iPad. Серед нововведень – функція SharePlay, яка позиціонується як «абсолютно новий спосіб ділитися з усіма учасниками виклику FaceTime контентом з Apple TV, музики та інших підтримуваних додатків з App Store».

    За допомогою цієї опції користувачі, які беруть участь у виклику FaceTime, можуть спільно переглядати контент, слухати й читати, дивитися фото та відео, гортати вебсторінки та допомагати одне одному у виконанні завдань.

    Читайте також:

    Теги: Apple
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Скільки Apple заробляє на iPhone: компанія оприлюднила фінансовий звіт