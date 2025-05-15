Санкції США ускладнили роботу Міжнародного кримінального суду – медіа

Деякі неурядові організації припинили співпрацю із судом, побоюючись санкцій США

Міжнародний кримінальний суд зіштовхується з труднощами через запроваджені американські санкції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Як зазначають журналісти, на тлі санкцій США головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан втратив доступ до своєї електронної пошти через відповідне рішення Microsoft, а його банківські рахунки було заморожено. Водночас американським співробітникам МКС повідомили, що в разі поїздки до США їм загрожує арешт.

Деякі неурядові організації припинили співпрацю із судом, а керівники однієї з них навіть не відповідають на електронні листи співробітників суду. При цьому шість високопоставлених співробітників припинили свою роботу в суді через побоювання з приводу санкцій.

«Санкції не дадуть змоги жертвам отримати доступ до правосуддя», – каже директорка з питань міжнародного правосуддя в організації Human Rights Watch Ліз Евенсон.

Зазначається, що суд значною мірою залежить від підрядників і неурядових організацій. За словами нинішніх і колишніх співробітників суду, ці компанії та групи скоротили роботу від імені суду, оскільки побоювалися стати мішенню для американської влади.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта. Члени уряду Ізраїлю звинуватили в антисемітизмі Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який видав ордери на арешт прем’єр-міністра та колишнього міністра оборони країни. Як сказав міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір, суд «довів, що він наскрізь антисемітський».

Тодішній радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц пообіцяв «рішучу відповідь» на рішення Міжнародного кримінального суду. Згодом президент США підписав указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду через розслідування щодо американців та їх союзників. Він передбачає фінансові та візові обмеження для посадовців суд та членів їхніх сімей, які беруть участь у розслідуваннях проти громадян США та союзників Вашингтона, зокрема Ізраїлю.