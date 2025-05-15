Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Санкції США ускладнили роботу Міжнародного кримінального суду – медіа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Санкції США ускладнили роботу Міжнародного кримінального суду – медіа
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду втратив доступ до банківських рахунків
фото з відкритих джерел

Деякі неурядові організації припинили співпрацю із судом, побоюючись санкцій США

Міжнародний кримінальний суд зіштовхується з труднощами через запроваджені американські санкції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Як зазначають журналісти, на тлі санкцій США головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан втратив доступ до своєї електронної пошти через відповідне рішення Microsoft, а його банківські рахунки було заморожено. Водночас американським співробітникам МКС повідомили, що в разі поїздки до США їм загрожує арешт.

Деякі неурядові організації припинили співпрацю із судом, а керівники однієї з них навіть не відповідають на електронні листи співробітників суду. При цьому шість високопоставлених співробітників припинили свою роботу в суді через побоювання з приводу санкцій.

«Санкції не дадуть змоги жертвам отримати доступ до правосуддя», – каже директорка з питань міжнародного правосуддя в організації Human Rights Watch Ліз Евенсон.

Зазначається, що суд значною мірою залежить від підрядників і неурядових організацій. За словами нинішніх і колишніх співробітників суду, ці компанії та групи скоротили роботу від імені суду, оскільки побоювалися стати мішенню для американської влади.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта. Члени уряду Ізраїлю звинуватили в антисемітизмі Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який видав ордери на арешт прем’єр-міністра та колишнього міністра оборони країни.  Як сказав міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір, суд «довів, що він наскрізь антисемітський».

Тодішній радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц пообіцяв «рішучу відповідь» на рішення Міжнародного кримінального суду. Згодом президент США підписав указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду через розслідування щодо американців та їх союзників. Він передбачає фінансові та візові обмеження для посадовців суд та членів їхніх сімей, які беруть участь у розслідуваннях проти громадян США та союзників Вашингтона, зокрема Ізраїлю.

Читайте також:

Теги: США санкції Міжнародний кримінальний суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Опитування показало, скільки американців вважають Росію ворогом
Опитування показало, скільки американців вважають Росію ворогом
18 квiтня, 05:03
Мережко: США має застосувати санкції проти РФ, або розписатись у свої неспроможності
«Це вже війна Трампа». Соратник Зеленського оцінив ризик «втоми США» від України
20 квiтня, 23:19
США знайшли важіль впливу на Китай
Трамп вигадав хитрий план, як ізолювати Китай
16 квiтня, 09:41
За словами речниці Білого дому, Трамп підтримує Гегсета
Білий дім прокоментував інформацію про заміну міністра оборони
22 квiтня, 08:21
Адміністрація Трампа скоротила надання допомоги Україні у захисті від хакерів
Україна стала «легкою мішенню» для російських хакерів – Bloomberg
27 квiтня, 05:23
Шмигаль: Маємо хороший прогрес. Головне – чітко визначили наші червоні лінії
Україна домовилася не зараховувати допомогу США в угоді про надра – Шмигаль
27 квiтня, 23:23
США більше не можуть дозволити собі субсидувати безпеку Європи – Волтц
Майк Волтц розкритикував допомогу США для Європи
30 квiтня, 17:09
Вчені заявили про ризик затоплення найбільших міст США
Мегаполіси США поступово йдуть під воду: дані вчених вражають
Вчора, 17:06
ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії
ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії
Вчора, 10:04

Економіка

Санкції США ускладнили роботу Міжнародного кримінального суду – медіа
Санкції США ускладнили роботу Міжнародного кримінального суду – медіа
У Росії – загроза дефіциту пального. Кремль скликає термінову нараду – розвідка
У Росії – загроза дефіциту пального. Кремль скликає термінову нараду – розвідка
ЄС планує підняти тарифи на імпорт з України – FT
ЄС планує підняти тарифи на імпорт з України – FT
ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії
ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії
Коли США отримають прибуток від угоди про копалини? Озвучено несподіваний термін
Коли США отримають прибуток від угоди про копалини? Озвучено несподіваний термін
У яких країнах Європи найпростіше відкрити і вести бізнес: перелік
У яких країнах Європи найпростіше відкрити і вести бізнес: перелік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
220K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 травня: ситуація на фронті
214K
Путін не повторив помилку Порошенка
91K
На війні загинув колишній актор «Дизель шоу» та ведучий Максим Неліпа
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 травня 2025
30K
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
28K
Путін дочекався, доки Зеленський сяде в літак, і...

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:40
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
Сьогодні, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
Вчора, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Вчора, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua